Artık seyredemeyeceksiniz. TRT1 dizisinin sadece geriye 3 bölümü kaldı....

TRT1, birbirinden başarılı yapımlara imza atan ve izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatan bir televizyon kanalı olarak biliniyor. Özellikle "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi", "Gönül Dağı" ve "Mehmed Fetihler Sultanı" gibi rekortmen yapımlarıyla dikkatleri üzerine çeken TRT1, son dönemde beklenmedik bir final haberiyle gündeme geldi.

SADECE 7 HAFTADIR YAYINDAYDI

Toplamda 7 haftadır TRT1 ekranlarında varlık gösteren Kül Masalı, final yapan diziler kervanına katılıyor. TRT1'in aldığı karar doğrultusunda, ikinci sezon onayı alamayan Kül Masalı dizisinin sayılı günler sonra yayın hayatının sona ereceği öğrenildi.

Metin Balekoğlu'nun yönetmenliğinde çekimleri Kapadokya ve Antalya'da gerçekleştirilen Kül Masalı dizisinin 3 bölüm sonra yani 10.bölümde ekran macerasına nokta koyulacak.

TEŞKİLAT DEVAM EDECEK Mİ?

Teşkilat dizisi hakkında da final iddiaları gündeme geldi. Çok sayıda seyirci final haberleriyle üzüldü. TRT1 kulislerinden edinilen bilgiye göre Teşkilat dizisinin akıbeti de belli oldu.

TRT1 ekranlarında yayımlanan Teşkilat dizisinin gelecek sezonda da ekranda devam edeceği öğrenildi. Teşkilat dizisinin rakibi olan Yargı dizisi ise final yapıyor. TRT1 ekranlarında yayımlanan Teşkilat dizisinin en az 1 sezon daha devam etmesi bekleniyor.