Artık seyredemeyeceksiniz. TRT1 dizisinin sadece geriye 3 bölümü kaldı....

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Gönül Dağı, Mehmed Fetihler Sultanı, Teşkilat gibi rekortmen yapımlara imza atan TRT1 beklenmedik final haberiyle gündeme geldi.

Artık seyredemeyeceksiniz. TRT1 dizisinin sadece geriye 3 bölümü kaldı....

TRT1, birbirinden başarılı yapımlara imza atan ve izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatan bir televizyon kanalı olarak biliniyor. Özellikle "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi", "Gönül Dağı" ve "Mehmed Fetihler Sultanı" gibi rekortmen yapımlarıyla dikkatleri üzerine çeken TRT1, son dönemde beklenmedik bir final haberiyle gündeme geldi.

SADECE 7 HAFTADIR YAYINDAYDI

Toplamda 7 haftadır TRT1 ekranlarında varlık gösteren Kül Masalı, final yapan diziler kervanına katılıyor. TRT1'in aldığı karar doğrultusunda, ikinci sezon onayı alamayan Kül Masalı dizisinin sayılı günler sonra yayın hayatının sona ereceği öğrenildi.

Artık seyredemeyeceksiniz. TRT1 dizisinin sadece geriye 3 bölümü kaldı.... - Resim : 1

Metin Balekoğlu'nun yönetmenliğinde çekimleri Kapadokya ve Antalya'da gerçekleştirilen Kül Masalı dizisinin 3 bölüm sonra yani 10.bölümde ekran macerasına nokta koyulacak.

TEŞKİLAT DEVAM EDECEK Mİ?

Teşkilat dizisi hakkında da final iddiaları gündeme geldi. Çok sayıda seyirci final haberleriyle üzüldü. TRT1 kulislerinden edinilen bilgiye göre Teşkilat dizisinin akıbeti de belli oldu.

TRT1 ekranlarında yayımlanan Teşkilat dizisinin gelecek sezonda da ekranda devam edeceği öğrenildi. Teşkilat dizisinin rakibi olan Yargı dizisi ise final yapıyor. TRT1 ekranlarında yayımlanan Teşkilat dizisinin en az 1 sezon daha devam etmesi bekleniyor.

Star TV'nin en çok seyredilen dizisiydi; Adım adım finale koşuyorStar TV'nin en çok seyredilen dizisiydi; Adım adım finale koşuyorGözden Kaçmasın

Show TV'den Kızılcık Şerbeti kararı. Final iddiaları vardı... Üzücü haber geldi Show TV'den Kızılcık Şerbeti kararı. Final iddiaları vardı... Üzücü haber geldi
Ünlü Türk kargo devi ''iflas etti''... Birçok futbol takımının sponsoruydu Ünlü Türk kargo devi ''iflas etti''... Birçok futbol takımının sponsoruydu
Vatandaşa önemli altın uyarısı... 81 ildeki bazı kuyumcular bile satıyor Vatandaşa önemli altın uyarısı... 81 ildeki bazı kuyumcular bile satıyor
Evin duvarına fasulye fırlatmak ne işe yarıyor? Eskilerin pek duyulmamış yöntemi Evin duvarına fasulye fırlatmak ne işe yarıyor? Eskilerin pek duyulmamış yöntemi
ÇOK OKUNANLAR
Reyting kaybı finale sürüklüyor. Star TV'nin dev bütçeli dizisinden kötü haber Reyting kaybı finale sürüklüyor. Star TV'nin dev bütçeli dizisinden kötü haber
Resmi Gazete'de yayımlandı: AYM'den boşanma davalarına ilişkin iptal kararı AYM'den boşanma davalarına ilişkin iptal kararı
AKP MYK’da “kent lokantaları” tartışması: Erdoğan sinirlendi! AKP MYK’da “kent lokantaları” tartışması
Tepkiler büyüdü, Erdoğan'dan Fenerbahçe kararı! Erdoğan'dan Fenerbahçe kararı
Belediye meclisinde protesto: Tanju Özcan, grubun içinde yer alan eşine böyle seslendi Tanju Özcan, grubun içinde yer alan eşine böyle seslendi