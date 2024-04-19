Show TV'den Kızılcık Şerbeti kararı. Final iddiaları vardı... Üzücü haber geldi

Kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan , Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kaan Taşaner, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili flaş karar.

Seyirciler dizinin Haziran'dan önce sezon finali yapacak olmasına çok üzülecek...

"Kızılcık Şerbeti" dizisinin finaliyle ilgili son gelişmeler izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. Yapılan açıklamaya göre, dizi Haziran öncesinde sezon finali yapacak ve üçüncü sezon için onay aldı. Show TV'nin yeni sezon planlaması kapsamında "Kızılcık Şerbeti"nin devam edeceği belirtildi.

Dizinin 3. sezon onayı alması, hem yapımcı ekibi hem de izleyiciler tarafından sevinçle karşılandı. İlk iki sezon boyunca geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen dizi, 3. sezonda da heyecan dolu bölümlerle ekrana gelecek.

"Kızılcık Şerbeti" dizisinin devam edeceği haberi, dizinin tutkunları arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Kızılcık Şerbeti’nin 59. Bölümünde neler yaşanacak?



Alev’in, Pembe’yi itmediğini öğrenen Abdullah, sevdiği kadınla birlikte olma yoluna girer. Ama bu sefer doğru zaman gelene kadar ilişkilerini saklama kararı alır.

Nursema ve Umut’un evliliği bir türlü rayına oturamıyordur. Umut’un kendisinden utandığını düşünen Nursema baba evine döner. Umut gelişmelerden Rüzgar’ı sorumlu tutar.

Nilay’ın heyecanla beklediği DNA sonuçları nihayet çıkar. Çimen’in aşkı uğruna göze aldığı hayat, gittikçe onu zorlamaya başlamıştır.

Görkem’in, Fatih ile çıktığı gece gezmesinden dağıtmış olarak eve dönmesi Ünal ailesi tarafından hiç hoş karşılanmaz. Ancak annesinin vefatı konunun uzamasını engeller.

Son bir kez konuşmak için Umut’un yanına giden Nursema, çok acı bir gerçekle karşı karşıya kalır.

“Kızılcık Şerbeti” yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!