Reyting kaybı finale sürüklüyor. Star TV'nin dev bütçeli dizisinden kötü haber

Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı bir yapım olarak dikkat çekiyor. Ancak dizinin reytinglerinde yaşanan düşüş, yapımcıları endişelendiriyor. Haziran ayına kadar reytinglerde bir toparlanma olmazsa, dizi final yapabilir.

Gercekgundem.com'un edindiği bilgiye göre; Daha önce de bu sezon sonunda final yapacağı iddiaları ortaya atılmış ancak yapımcı firma bu iddiaları yalanlamıştı. Ancak son dönemde dizinin izleyici kaybı yaşadığı ve bu durumun devam etmesi halinde 3. sezonun olmayabileceği konuşuluyor.

DİZİ YORUMCULARI UYARDI

Yalı Çapkını dizisinin seyirci kitlesi tarafından uzaklaşıldığı göz önüne alındığında, yapım ekibinin dizi için acil bir rehavet planı uygulaması gerekebilir. Aksi takdirde, dizinin finali kaçınılmaz olabilir.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Bu akşam ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu şöyle;

Seyran'ın kaçırılmasıyla büyük bir öfke ve panik yaşayan Ferit, bu işi kimin yaptığını bulmak için tüm ihtimallerin peşine düşer. Seyran'ın kaçırıldığını öğrenen Kazım, kızına sahip çıkamadıkları gerekçesiyle Korhan'ların evini basar. Yaşanan tüm bu gelişmeler Halis Ağa ve Ferit'in arasında büyük bir çatışma yaşanmasına neden olur. Hattuç'un geçmişe dair anlattıkları, Seyran'ın başına gelebilecekler konusunda Ferit'i daha da kaygılandırır. Ece'nin zarar görmemesi için çabalayan Seyran, Mezide'nin çok kötü şeyler yapmaya hazırlandığını fark eder. İfakat'ın açıklanamayacak bir durumda yakalanması, Gülgün'ün yıllardır beklediği fırsatı ayağına getirir. Seyran'ı kurtarmak için büyük bir operasyon başlatılırken, Ferit ve Seyran ölüm ile yaşam arasındaki ince çizginin üzerindedir.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya’nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Taro Tekin Emir, Turgut Tunçalp, Sezin Bozacı, Buse Buçe Kahraman, Öznur Serçeler, Toprak Sağlam, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Gülen Gedikoğlu gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Yalı Çapkını, yeni bölümüyle bu akşam 20.00’de Star’da.

Kaynaklar: Dizidoktoru.com, gercekgundem.com