Annelerin uyguladığı teknik çözüldü; Kekin çok daha iyi kabarmasını sağlayan tüyo

Annelerin yıllardır kek yaparken kullandığı ve kekin çok daha iyi kabarmasını sağlayan teknik nihayet çözüldü. Evde lezzetli bir kek yaparken sıklıkla karşılaşılan sorunlardan biri, kekin istenildiği gibi kabarmaması olabilir. Ancak artık bu sorunla başa çıkmak çok daha kolay.

KEK PİŞİRMENİN 5 PÜF NOKTASI

1. Malzemelerin oda sıcaklığında olması: Kek yaparken kullanacağınız yumurta, tereyağı ve süt gibi malzemelerin oda sıcaklığında olması, kekinizin daha kabarmış ve hafif olmasını sağlar.

2. Unu doğru ölçmek: Kek tariflerinde belirtilen un miktarını doğru bir şekilde ölçmek çok önemlidir. Fazla un kullanmak, kekinizin sert ve kuru olmasına neden olabilir.

3. Kabartma tozunu dikkatlice kullanmak: Kabartma tozu, kekinizin kabarmasını sağlayan önemli bir malzemedir. Ancak fazla kullanıldığında veya eksik kullanıldığında istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, kabartma tozunu tarife uygun bir şekilde kullanmaya özen gösterin.

4. Kek karışımını fazla çırpmamak: Kek karışımınızı fazla çırpmak, kekinizin sert ve kabarık olmasına neden olabilir. Karışımı sadece malzemeler iyice karışana kadar ve homojen bir kıvam alana kadar karıştırmanız yeterlidir.

5. Keki doğru sıcaklıkta pişirmek: Fırının sıcaklığı, kekinizin mükemmel bir şekilde pişmesi için çok önemlidir. Genellikle 180 derece civarında önceden ısıtılmış bir fırında keklerinizi pişirebilirsiniz.

ANNE KEKİ TARİFİ

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt (ya da yoğurt)

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2,5 su bardağı un



TARİF



3 yumurtayı karıştırma kabına alalım.

Şekeri katıp mikserle 3-4 dakika çırpalım. olsun

Süt, sıvı yağ, kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyelim ve çok az tekrar çırpalım.

Tereyağı ile yağladığımız tepsiye dökelim. 150 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirelim.

AFİYET OLSUN!

Kaynak: kisadalga.net, Mynet.com, Youtube.com, Gercekgundem.com