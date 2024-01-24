81 ildeki kuyumcular açıkladı: Artık o altınları vatandaştan almayacaklar

2023 yılında altında yaşanan yükselme, kuyumcuların tedbir almasına neden oldu. Kuyumcular, kesme altınların geri alınmayacağını duyurarak, dolandırıcılık olaylarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Yatırımın güvenli limanı olarak adlandırılan altın ile ilgili kuyumcular uyardı. Vatandaşın en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olan kesme altınların üzerinde barkot ya da seri numarası olmadığı için dolandırıcılık olaylarının çok yaşandığını açıkladı. Antalya’da kuyumculuk yapan Çağrı Yılmaz konuyla ilgili “Halkımızda ucuz altın diye bir inanış var, ucuz altın diye bir şey yoktur. Kesme altını satmak da zor hatta birçok kuyumcu şu anda almıyor. Paketli altında seri numarası, üretici firmasından tutun, hepsi belli.” dedi.

DAHA UCUZ DİYE ALINIYOR

Vatandaş son zamanlarda paketli altın almak yerine kuyumcular tarafından ‘kesilmiş altın’ olarak bilinen yarı mamul ürünleri tercih etmeye başladı. Bunun başlıca nedeni olarak da fiyatı paketli ürünlere göre ucuz olması olarak tanımlandı. Ancak uzmanlar kesilmiş altınların üzerinde bir barkot veya damga olmadığının altını çizerek bu altının ayarının da sadece profesyonellerin ayırt edilebileceğini vurguladı. Vatandaşlarımız daha çok 24 ayar tasarruf altınları aldığını söyleyen kuyumcu Halil Güvençoğlu, "Kesme altın olarak adlandırılan altınları tavsiye etmiyoruz. Çünkü patent ya da seri numarası yok. Vatandaş bu altını satarken de zorlanacaktır. Bu sorunların olmaması için paket altın almak daha güvenlidir” dedi.