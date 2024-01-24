Kanal D final tuşuna bastı! Üzücü haber.... Son kez seyredeceksiniz

Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı Dilek Taşı dizisi final bölümüyle ekrana geliyor

Kanal D final tuşuna bastı! Üzücü haber.... Son kez seyredeceksiniz

Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı Dilek Taşı reyting canavarına kurban gitti. Kanal D ekranlarında yayımlanan iddialı dizi final yapıyor. Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı Dilek Taşı gibi sevilen isimleri buluşturan Dilek Taşı son kez ekrana gelecek.

Dizidoktoru.com'un aktardığı habere göre; Kanal D’nin, yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı dizisi Dilek Taşı, final bölümü ile ekrana geliyor. Dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Dilek Taşı’nın final bölümünün konusu şöyle;

Kanal D final tuşuna bastı! Üzücü haber.... Son kez seyredeceksiniz - Resim : 1

Mustafa, hiç beklemediği bir anda Figen’i karşısında görünce şaşırır. Mustafa ve Figen, tüm engellere rağmen yeniden bir aradadır. Dündar’ın planından habersiz, kendilerini bekleyen sınavın Cemre’ye aile olacaklarını anlatmak olduğunu düşünürler.

Fatma ise, yerine getiremediği annelik görevini tamamlamak istercesine Dündar’ın karşısına geçer. Figen ve Mustafa’nın geleceğine dair Dündar’dan söz ister. Dündar’ın cevabı, Figen ve Mustafa’nın kaderini yeniden yazacaktır. Aras’ın ölümü Rona Köşkü’nde dengeleri alt üst eder.

Macide Sevda’yı kendi tarafına çekerek oyun kurar. Fatma ise kızının geleceğini düşünür ve geçmişte yapılan kötülüklerin bedelini ödetmeyi planlar. İki kadın arasındaki savaşın kazananı ise merak konusudur.


Dilek Taşı, final bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de!

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