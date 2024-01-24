Kuruluş Osman'da kadro yeniden şekillendi... Bir başrol daha geliyor

ATV'nin reyting rekortmeni dizisine yıldız yağıyor. Kuruluş Osman dizisine yeni bir isim daha katıldı. ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisiyle ilgili iyi bir haber daha var

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; atv'nin Bozdağ Film imzalı dönem dizisi "Kuruluş Osman"ın kadrosuna yeni bir oyuncu katılıyor. Kuruluş Osman dizisine katılacak oyuncu belli oldu.

REYTİNG REKORLARI KIRIYOR

Kuruluş Osman dizisi çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Bozdağ Film imzalı dizi beşinci sezonunda da ilgiyle izleniyor. Kadrosu yeni oyuncularla güçlenen dizinin ekibine güzel ve başarılı bir oyuncu katılıyor. Yağmur Öztürk “Kuruluş Osman”ın kadrosuna katıldı. Kadroya sezon finali öncesinde başka oyuncuların da katılması bekleniyor.

YAĞMUR ÖZTÜRK'ÜN CAN VERECEĞİ KARAKTER

Yağmur Öztürk fenomen dizide Orhan’ın eşi Elçim Hatun rolüne hayat verecek. Elçim Hatun savaşçı kişiliğiyle dikkat çekecek.

SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

atv'nin Bozdağ Film imzalı dönem dizisi "Kuruluş Osman"ın Mayıs sonunda sezon finali yapması bekleniyor.