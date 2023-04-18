12'nci Alaçatı Ot Festivali Çeşme'de başlıyor

Çeşme Belediyesi tarafından ‘Otların Rüzgârlı Öyküsü Alaçatı Ot Festivali’, bu yıl 12’nci kez düzenleniyor. Dünyaca ünlü şeflerin jüri olarak katılacağı, Ege’de yetişen sayısız otun sergileneceği ‘Alaçatı Ot Festivali’nin bu yılki ana teması ise ‘Yeniden Doğuş’ olarak belirlendi. Festivalin kurucularından ünlü müzisyen ve sunucu Ayhan Sicimoğlu ve Tülin Onaner’in katılımıyla yürütülecek Festival Korteji ise 28 Nisan Cuma günü yapılacak.

DEPREMDEN ETKİLENEN 11 İLİN YÖRESEL ÜRÜNLERİ SERGİLENECEK

Depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Malatya, Kilis’in bölgesel lezzetlerinden oluşturulacak stantlarla, vatandaşlara ve yerel üreticilere destek olunacak. Hatay’ın künefesinden, içli köftesine, Malatya’nın kayısısından Gaziantep’in baklavasına kadar birçok ürün festivalde sergilenecek.

KARSU SAHNE ALACAK

Festival kapsamında otları tanıma ve toplama gezilerinden yemek atölyelerine, yabani ot ve bitkilerle beslenme seminerlerinden konserlere kadar bir çok etkinlik hazırlandı. Festivalde, adını Hatay’ın Karsu köyünden alan ve depremde çok sayıda akrabasını kaybeden sanatçı Karsu Dönmez de 28 Nisan Cuma akşamı sahnede olacak.

Rock müzik grubu Duman da 29 Nisan Cumartesi günü sevenleriyle buluşarak en sevilen şarkılarını Çeşmeliler için söyleyecek.

ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU KONSER VERECEK

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, deprem yararına düzenlenecek Alaçatı Ot Festivali’nde konser verecek. Medeniyetler arasında köprü oluşturmak ve kadim kent Hatay'ın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 2007'de farklı din ve mezheplere mensup sanatçılarla kurulan koro, konserlerinde depremlerde kaybettiği üyeleri Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz'ın anısına şarkılar seslendirecek.

Doğadan toplanan yüzlerce türdeki otun tezgahlarda yerini alacağı 12’inci Alaçatı Ot Festivali’nde Çağla Şikel'in sunacağı yarışmada en güzel yemekler ve otlar yarışacak. Birbirinden ünlü şeflerin yer alacağı Alaçatı Ot Festivali’nin kurucularından Ayhan Sicimoğlu geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yemek ve ot yarışmasında jüri başkanı olacak.

Bu yıl Alaçatı Ot Festivali’nin depremzedeler yararına yapılacağını belirten Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, şunları söyledi:

“6 Şubat’ta meydana gelen depremin derin üzüntüsünü hala kalbimizde taşıyoruz. Bu kadim kültürün bir parçası olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında, doğanın yeniden uyanışının mevsiminde 12’ncisini düzenlediğimiz Alaçatı Ot Festivali’mizin temasını ‘Yeniden Doğuş’ olarak belirledik. Yarımadada yetişen otlar, yerel lezzetler özelinde gerçekleştirdiğimiz ‘Otların Rüzgarlı Öyküsü’ Alaçatı Ot Festivali’mizde, bu yıl bir istisna yaparak, stantlarımızda Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Malatya ve Kilis’in bölgesel lezzetlerine de yer vereceğiz. Depremin ilk dakikasından itibaren, evleri hasar görmüş insanlarımız için evlerini, otellerini, gönlünün kapılarını ilk açan belediye olarak, tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya çalıştığımız depremzedelerimizi festivalimize ortak edeceğiz. Birlikte el ele verip iyileşeceğiz.

“YENİDEN DOĞUŞUN FESTİVALİ’NE BEKLİYORUZ”

“Her adımda nefis otlu yemeklerin kokusu Alaçatı’nın o meşhur rüzgarına karışacak. Gastronomik söyleşilerde, zeytini konuşacağız, zamanla dönüşen yemek kültürünü, mutfağımızın zenginliklerini konuşacağız. Sürdürülebilir, sağlıklı bir yaşamın ipuçlarından bahsedeceğiz. Alaçatı’nın tüm sokaklarından müzik tınıları duyulacak. Mücadele devam ediyor. Hayata sımsıkı tutunmak, birbirimize sarılarak aydınlık yarınlara yürümek zorundayız. Birlikte el ele verip iyileşeceğiz. Tüm renkleriyle ışıl ışıl bir bahar geliyor. Kucağımızda demet demet sevgi çiçekleri, yüzümüzde umutlu bir gülümsemeyle baharı karşılayacağımız bu coşkuya ortak olmak isteyen herkesi, Otların Rüzgarlı Öyküsü yeniden doğuşun şenliğine, Alaçatı Ot Festivali’mize bekliyoruz.”