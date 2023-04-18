Zeugma Mozaik Müzesi yeniden ziyarete açılıyor
"Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere birçok esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, 20 Nisan Perşembe günü yeniden ziyarete açılacak.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ziyarete kapatılan Antep'teki Zeugma Mozaik Müzesi, 20 Nisan'da yeniden ziyarete açılacak. Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan Zeugma Mozaik Müzesi, "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere birçok esere ev sahipliği yapıyor.
Depremler sonrası yapılan incelemelerde herhangi bir hasara uğramadığı belirlenen müzenin kapıları, 20 Nisan Perşembe günü yeniden açılacak. Müze, 08.30-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Son Güncelleme: