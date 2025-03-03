Zincir Marketler Fiyat Sabitlemişti: Mart'ta Enflasyona 'Ramazan' Ayarı

Enflasyonda düşüş devam ederken ramazan ayı boyunca marketlerde geçerli olan fiyat sabitleme ve indirim kampanyasının gelecek ay rakamları daha da aşağı çekmesi bekleniyor.

Zincir Marketler Fiyat Sabitlemişti: Mart'ta Enflasyona 'Ramazan' Ayarı

Toplumda yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyeye çıktığı ramazan ayı vesilesiyle yerel ve ulusal zincir marketler de bazı ürünlerde fiyat sabitleme, pek çok üründe de ay boyunca indirimler uyguluyor.

Perakendecilerin geçen hafta açıkladığı, bakliyattan makarnaya, çorba gruplarından una, sıvı yağlardan konservelere, salçalardan sos gruplarına, pasta malzemelerinden dayanıklı süt ürünlerine, çaydan kahve çeşitlerine, temizlik ürünlerinden kişisel bakım malzemelerine kadar binlerce üründe fiyat sabitleme kampanyasının vatandaşların bütçelerine katkı sağlamasının yanında enflasyondaki aşağı yönlü seyre de destek vermesi bekleniyor.

RAMAZAN AYI BOYUNCA FİYAT SABİTLEMESİ VE İNDİRİM YAPILACAK

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, dernek üyesi marketlerde, temel gıda ürünleri öncelikli olmak üzere ramazan ayı boyunca binlerce üründe fiyatları sabitlediklerini hatırlattı.

Bazı ürünlerde de fiyat sabitlemenin yanı sıra yüzde 25 indirim uygulanacağını belirten Güzeldere, "Yüzlerce reyonda, binlerce üründe fiyat sabitledik. Müşterilerin ilgisi çok iyi, ürünler rağbet görüyor." dedi.

Güzeldere, Et ve Süt Kurumu ile yaptıkları protokol çerçevesinde ocak ayından itibaren ramazan ayı sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını da sabitlediklerini anımsatarak, müşteri talebinin yoğun olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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