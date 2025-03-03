İcra Dosyaları Patladı! 'Ekonomik Krizin Faturası Ailelere Kesiliyor'

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların giderek daha fazla borçlandığını ve icra dosyalarının rekor seviyelere ulaştığını belirterek, bunun toplumsal yapıyı tehdit ettiğini söyledi. Boşanma oranlarının hızla arttığını, evlilik teşviklerinin ise yetersiz kaldığını vurgulayan Kış, 2024 yılında boşanan çift sayısının önceki yıla göre yüzde 8,1 artarak 187 bin 343’e yükseldiğini, evlenen çift sayısının ise sadece yüzde 0,2 artarak 568 bin 395 olduğunu dile getirdi. "Mutluluk, sadece teşviklerle sağlanmaz; halkın refah seviyesini ve gelir dağılımını adaletli bir şekilde düzenlemek zorundasınız!" diyerek iktidarı eleştirdi.

İCRA DOSYALARI PATLADI

Vatandaşların bankalara ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının toplamda 4,2 trilyon liraya ulaştığını belirten Kış, icra dairelerindeki dosya sayısının 2025’in ilk iki ayında 1,7 milyon arttığını ve toplam derdest icra dosyası sayısının 22 milyon 605 bine yükseldiğini söyledi. Borç içinde kıvranan insanların kredi kartlarına mahkûm edildiğini vurgulayarak, "Geçinemeyen, borcunu ödeyemeyen insanlardan huzurlu bir aile hayatı beklenemez!" ifadelerini kullandı. Ayrıca, TÜİK ve ENAG verileri arasındaki farklara dikkat çekerek, halkın hissettiği enflasyonun resmi rakamlardan çok daha yüksek olduğunu ve TÜİK’in verilerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler’in 2024 Dünya Mutluluk Raporu’na göre Türkiye’nin 143 ülke arasında 98. sırada yer aldığını hatırlatan Kış, ekonomik krizin vatandaşları mutsuz ettiğini, borç, enflasyon ve işsizlik gibi sorunların halkın gündemini belirlediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlilik teşviki politikalarına da tepki gösteren Kış, vatandaşların düğün masraflarını karşılayamadığını ve verilen desteklerin yetersiz kaldığını söyledi. "Gerçek çözüm, adaletli bir gelir dağılımı ve sağlam bir ekonomi politikasıdır!" diyerek, iktidarın halkın gerçek sorunlarına kulak tıkaması gerektiğini vurguladı.