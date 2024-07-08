Yine Bir İçki Grubuna Zam Geldi
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı üretici enflasyonu rakamları, sigara, alkol ve akaryakıta gelen ÖTV zamlarının ardından yeni bir zam yağmuru başladı. İçki ve sigara gruplarına gelen zamlara bir yenisi daha eklendi.
Üretici enflasyonundaki artış, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının da artmasına neden oluyor. Bu durum, sigara, alkol ve akaryakıt gibi ÖTV'ye tabi ürünlerde zamların peş peşe gelmesine yol açıyor. İçki ve sigaraya gelen yağmur gibi zamlara bir yenisi daha eklendi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X hesabından yaptığı paylaşımda "Alternatif Alkol gurubuna" zam geldiğini duyurdu.
Alternatif alkol gurubuna #ZamGeldi pic.twitter.com/VeeLgOMY6f— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) July 8, 2024
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