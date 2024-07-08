Yine Bir İçki Grubuna Zam Geldi

Üretici enflasyonundaki artış, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının da artmasına neden oluyor. Bu durum, sigara, alkol ve akaryakıt gibi ÖTV'ye tabi ürünlerde zamların peş peşe gelmesine yol açıyor. İçki ve sigaraya gelen yağmur gibi zamlara bir yenisi daha eklendi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X hesabından yaptığı paylaşımda "Alternatif Alkol gurubuna" zam geldiğini duyurdu.