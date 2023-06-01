Zam yağmuru başlıyor: Ekmeğin 10 lira olması bekleniyor!

İstanbul'da 6 liraya satılan 240 gram ekmeğe zam kapıda. Fırıncılar ekmeğin gramajının 260 grama yükseltilmesini ve fiyatının 10 lira olmasını istiyor.

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Zam yağmuru başlıyor: Ekmeğin 10 lira olması bekleniyor!

Seçim öncesinde tutulan ekmek zammının önümüzdeki günlerde devreye alınması planlanıyor. Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre fırıncıların zam oranı üzerine çalışmaya başladıklarını söyleyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, 6 TL’ye satılan ekmeğe sektörün haziran ayının ilk haftasından itibaren zam yapmak istediğini belirtti. Piyasada 1 TL başta olmak üzere bozuk para da bulunamadığını anlatan Kolivar, hem bu sorundan kurtulmak hem de ertelenen zammı yapmak için ekmeğin fiyatının 10 TL olabileceğini kaydetti.

Temmuz ayında işçi zamlarının da maliyetleri artıracağını dile getiren Kolivar, fırıncının artık daha fazla beklemek istemediğini kaydetti. 240 gram ekmeğin 6 TL’den satıldığını, 10 TL’ye satılacak ekmeğin de 260 gram olabileceğini aktaran Kolivar, İstanbul’daki fırınların kapasitesinin düştüğünü ifade etti.

İstanbul’un 35 ilçesinde 240 gram ekmeğin 6 TL’den, 200 gram ekmeğin de 5 TL’den satıldığını belirten Kolivar, “Artık gramajda da bir standart olmalı. İlçeden ilçeye mutlaka fiyat farkı getirmemiz gerekiyor. Çünkü her ilçenin kira ve diğer maliyetleri farklı. Hükümet sıfırdan başladı, biz de sıfırdan başlayalım. Maliyetleri düşürelim. Arabaları servisten kaldırmayı da düşünüyoruz. Mahalledeki bakkallara fırınlardan el arabalarıyla götürürsek en az 30 bin TL tasarruf olur. Zincir marketler sanayi tipi ekmek satsın. Bu ekmekleri satmasın. Vatandaş pahalı ekmek yemesin. Ucuz ekmek anca bu şekilde yedirilir” dedi.

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