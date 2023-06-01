Havucun kilosu 50 lira oldu

Giyimden enerjiye, gıdadan temizliğe kadar birçok ürünün fiyatı her geçen gün daha da artıyor. Enflasyonun bir türlü düşmemesi vatandaşın alım gücünü vurmuş durumda.

Vatandaşı en çok etkileyen ürünlerin başında gıda geliyor. Sebzeden meyveye birçok ürünün fiyatı cep yakarken, bir pazarda çekilen fotoğraf akıllara durgunluk verdi. 1 kilo havucun 50 lira olması dikkat çekti.