Havucun kilosu 50 lira oldu

Son dönemde artan gıda fiyatları vatandaşın belini bükerken, sebzeden meyveye birçok ürünün fiyatını zam geldi. Bir pazarda çekilen fotoğrafta, 1 kilo havucun 50 lira olması dikkat çekti.

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Havucun kilosu 50 lira oldu

Giyimden enerjiye, gıdadan temizliğe kadar birçok ürünün fiyatı her geçen gün daha da artıyor. Enflasyonun bir türlü düşmemesi vatandaşın alım gücünü vurmuş durumda.

Vatandaşı en çok etkileyen ürünlerin başında gıda geliyor. Sebzeden meyveye birçok ürünün fiyatı cep yakarken, bir pazarda çekilen fotoğraf akıllara durgunluk verdi. 1 kilo havucun 50 lira olması dikkat çekti.

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