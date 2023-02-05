Yüzde 100 zamlandı: İki kişilik en ucuz tatil 25-30 binden başlayacak

Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine göre son 2 yıl içinde bir haftalık tatilin maliyeti en az 3 kat zamlandı.İki kişinin 3-4 yıldızlı bir otelde yapacağı bir haftalık yaz tatilinin maliyeti 2021’de 6-7 bin TL iken, geçen yıl bu tutar 10-15 bin TL’ye çıkmıştı.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, bu yaz ise bu iki kişinin bir haftalık tatil maliyetinin en az 18-25 bin TL arasında değişeceğini söyledi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu ise, Güney Ege’de bu yaz iki kişinin yapacağı bir haftalık tatilin en az 30 bin TL’den başlayacağını ifade etti.

Aynı zamanda Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı da olan Bülbüloğlu, 2023 itibarıyla iç pazarda tatil fiyatlarının yüzde 100 zamlandığını anlatırken; Sili ise, kendi bölgesinde bu oranların yüzde 300’e kadar çıkabildiğini anlattı.

15 BİN TL'DEN 30 BİN TL'YE

“Satış fiyatlarımız şu an artmış durumda. 2023 sezonundaki fiyatlar 2022 sezonuna göre yüzde 100 zamlı olacak” diyen Bülbüloğlu, “Geçen sene ağustos ayında 300 TL olan konaklama bedeli bu ağustosta 600 TL olacak. Bölgeye göre değişmekle birlikte, geçen sene bir haftalık en ucuz tatil 15 bin TL iken bu sene 30 bin liradan başlayacak” diye konuştu.

Son bir yılda enerji, personel, yiyecek ve içecek gibi tüm maliyetlerinin yüzde 300 civarında arttığını belirten Bülbüloğlu, “Girdi maliyetlerimizdeki artışlar çok ciddi seviyelere ulaştı. Bu yıl doluluk anlamında yurt dışından gelecek turistlerle güzel bir yıl geçireceğiz ama kârlılığa geldiğimiz zaman başarılı bir 2023 geçireceğimizi düşünmüyorum” dedi.

ALTİD Başkanı Burhan Sili de, erken rezervasyonlara bakarak bu yıl 2022’den daha iyi bir sezon geçireceklerini öngördüklerini, dünyada ve Türkiye’de bu iyimserliği bozacak herhangi bir ani gelişme yaşanmadığı sürece olumlu tablonun süreceğini ifade etti.

FİYATLAR NEDENİYLE TATİL GÜNÜ SAYISI AZALABİLİR

Sili ayrıca, tatil fiyatlarının geldiği seviyenin ortalama kalış gün sayılarını etkileyeceğini belirtti. Sili, “Bu yıl seçim süreci ve ekonomik koşullarla doğru orantılı olarak tatile çıkış sıklığı ve kalış gün sayısında azalma olabilir. İki kere tatile çıkan bir kere çıkar, 10 gün tatil yapan 6 güne düşürür” dedi.

İç pazar ortalama kalış gün sayısının 4-4.8 civarında iken bu sayının geçen yıl 3.8-4.2'ye düştüğünü kaydeden Sili, yabancıların kalış gün sayısının ise, pazara göre değişmekle birlikte, uzun uçuşlardan dolayı minimum 6-8 gün olduğunu anlattı.