Yüz Binlerce Banka Hesabı Radara Takıldı: İstemeden Suç İşlemiş Olabilirsiniz

Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele, suç gelirlerinin transferinin ve aklanmasının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahis tahsilatlarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarında toplandıktan sonra banka hesaplarına aktarıldığını ve bu tutarların kripto varlıklara dönüştürülerek suç örgütü yöneticilerine iletildiğini belirledi.

YÜZ BİNLERCE HESAP RADARA TAKILDI

Kurum tarafından, 2022-2024 yıllarında 280 binden fazla banka hesabının bu amaçla kullanıldığı ortaya çıkarılırken banka hesaplarını kullandıran kişilerle ilgili bilgi adli makamlara iletildi.

Bu çerçevede, farklı isimlerle faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin tahsilat gerçekleştirdiği 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabı kapatıldı.

BİNLERCE SANAL POS KAPATILDI

Yasa dışı bahis tahsilatı amacıyla kullanıldığı belirlenen 3 binden fazla sanal POS için kapatma işlemi uygulandı; bunlardan temin edilen tutarların kripto varlıklara dönüştürülmesi amacıyla açılan paravan kripto varlık hizmet sağlayıcı olduğu tespit edilen bir firmanın kapatılması sağlandı, durum adli makamlara bildirildi.

Geçen yıl yasa dışı bahis şüphesi taşıyan yaklaşık 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık işlem, teşebbüs aşamasında engellendi ve Cumhuriyet başsavcılıklarına bilgi verildi.

TEK OPERASYONDA 7 MİLYAR LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ TESPİTİ

Bu yıl da güvenlik ve adli birimlerle işbirliği halinde çalışılarak düzenlenen Sibergöz-46 Operasyonu’nda yaklaşık 7 milyar liralık haksız kazanç tespit edildi.

Türkiye’nin en büyük siber operasyonu olarak kayıtlara geçen Sibergöz-14 operasyonunda da milyarlarca lira değerinde suç gelirine el konulması sağlandı.

Yasa dışı bahis tahsilatlarını yapan ve finansal sistemde binlerce hesabı kiralayarak ya da çalarak suç örgütlerine aktarımına aracılık eden iki büyük organize suç oluşumunun finansal akışları kesildi.

Organizasyon yöneticileri ile finansal altyapıyı kuran, yazılım ve donanım işlemlerini gerçekleştiren kişilerin bilgileri adli makamlara aktarıldı.

Kaynak: AA