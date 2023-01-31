Yurttaş, kredi kartına muhtaç oldu: Gıda ödemeleri ve nakit çekim zirvede!

GERÇEK GÜNDEM

Yaşanan ekonomik kriz ve TL'nin negatif getirisi yurttaşları kredi kartına mahkum etti.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kartlı ödemeler yüzde 117 büyüyerek yıllık 3,7 trilyon TL’ye ulaştı. Temassız ödeme tutarı geçen yılın 3 katını geçti. İnternetten kartlı ödeme tutarı yüzde 126’lık büyüme ile 1 trilyon TL’yi geçti.

KREDİ KARTI NAKİT ÇEKİM TUTARI YÜZDE 120 ARTTI

2022 yılında kredi kartlarıyla yapılan nakit çekim tutarı yıllık yüzde 120 artarak 332,3 milyar TL’ye ulaşırken banka kartlarıyla yapılan nakit çekim tutarı yıllık yüzde 50 artışla 1 trilyon 533 milyar TL’ye erişti. Ön ödemeli kartlar ile yapılan nakit çekim tutarı ise yüzde 102 artışla 37,6 milyar TL’ye ulaşmış oldu.

EN FAZLA KARTLI ÖDEME TUTARI MARKET GIDA SEKTÖRÜNDE

2022 yılında kartlı ödeme tutarı büyüklüğüne göre sektörel sıralaması şöyle oldu:

- Market gıda ödemeleri: 1 trilyon TL,

- Akaryakıt istasyonları ödemeleri: 349,2 milyar TL,

- Giyim ve aksesuar ödemeleri: 306,1 milyar TL,

- Elektronik eşya ödemeleri: 278,2 milyar TL,

- Yemek sektörü: 212,3 milyar TL.

KREDİ KARTI SAYISI YÜZDE 19 ARTTI

Kredi kartı sayısı 2022 yılında 2021’e göre yüzde 19 artışla 99,5 milyon oldu. Banka kartı sayısı ise yüzde 13 artarak 168,9 milyon oldu. Ön ödemeli kart sayısı yüzde 25 artarak 71,6 milyona ulaştı. Böylelikle toplam kart sayısı 2022 yılında yüzde 17 artarak 340 milyon oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem