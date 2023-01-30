Bankaların net kârında dev artış: Uçuşa geçti!

BDDK tarafından, Aralık 2022 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, aralıkta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 14 trilyon 344 milyar 402 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 sonuna göre 5 trilyon 128 milyar 939 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 55,7 oldu.

KREDİLER YÜZDE 54,7 ARTTI

Aralıkta 2021 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 54,7 artarak 7 trilyon 580 milyar 668 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 60,5 yükselerek 2 trilyon 370 milyar 22 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 2,10 seviyesinde gerçekleşti.

MEVDUAT YÜZDE 67,1 ARTTI

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, aralıkta 2021 sonuna göre yüzde 67,1 artarak 8 trilyon 861 milyar 858 milyon liraya yükseldi.

SEKTÖRÜN NET KÂRI 433 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 97,1 artışla 1 trilyon 407 milyar 74 milyon liraya ulaştı. Sektörün aralık sonu itibarıyla dönem net kârı 433 milyar 457 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 19,46 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem