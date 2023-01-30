Sivas'ta ekmekten sonra unlu mamullere de zam!

Sivas'ta maliyetler ve işçi giderlerinde yaşanan artış dikkate alınarak unlu mamullere zam yapıldı.

Sivas'ta unlu mamullere yapılan yeni zamla fiyatlar şöyle oldu:

- Pide 4 liradan 5 liraya,

- 5 lira olan etli pide dökümü 6 liraya,

- 8 liradan satılan katmer ve çörek 10 liraya,

- 9 liradan satılan peynirli ve patatesli katmer ise 12 liraya yükseldi.

Kaynak: Gerçek Gündem