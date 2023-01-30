Sivas'ta ekmekten sonra unlu mamullere de zam!
Sivas'ta 19 Ocak'ta somun ekmeğin 1 lira artışla 4 lira 50 kuruşa yükselmesinin ardından pide fırınlarında satılan ürünlerin fiyatlarında da artışa gidildi.
Sivas'ta maliyetler ve işçi giderlerinde yaşanan artış dikkate alınarak unlu mamullere zam yapıldı.
Sivas'ta unlu mamullere yapılan yeni zamla fiyatlar şöyle oldu:
- Pide 4 liradan 5 liraya,
- 5 lira olan etli pide dökümü 6 liraya,
- 8 liradan satılan katmer ve çörek 10 liraya,
- 9 liradan satılan peynirli ve patatesli katmer ise 12 liraya yükseldi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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