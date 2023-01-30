Osmaniye’de toplu taşımaya son 10 ayda ikinci zam!

Osmaniye’de şehir içi toplu taşıma ücretlerine zam geldi. Böylece Osmaniye'de toplu taşıma ücretlerine 25 Mart 2022 tarihinden bu yana ikinci zam yapılmış oldu.

Yapılan yeni zamla birlikte Osmaniye’de toplu taşıma ücretlerinde yeni tarife şöyle oldu:

- Öğrenciler için 4 TL olan ücret 5 TL'ye,

- Tam biniş için 6,5 TL olan ücret 9,5 TL’ye,

- 8 TL olan kartsız binişler ise 12,5 TL’ye çıktı.

"YEMEK PARASINI OTOBÜSE VERİYORUZ, YARI AÇ GEZİYORUZ"

Yapılan zamlara tepki gösteren Korkutata Üniversitesi Tekstil Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yasin Geçgin, şu ifadeleri kullandı:

"Otobüse biniyoruz, öğrenciyiz. Gidiş-geliş bizim için çok zor oluyor. Kart olmayınca 12,5 lira ödemek bir öğrenci için çok zor. Bu devirde zaten zor para bulunuyor. Gereği yapılırsa mutlu oluruz. Sivaslı öğrenciyim, buraya geliyorum, burada okuyorum şimdi. Oradaki fiyatlarda hemen hemen aynı. Ben bayağıdır burada okuyorum ama Sivaslıyım. Sivas’ta da aynı durumla karşı karşıyayız, genel olarak hayat pahalılığı var. 9,5 lira kartlıysa, eğer kart yoksa 12,5 lira, yani pahalı. Günde 3-4 defa biniyoruz, maalesef 30-40 lira çıkıyor. Yemek parasını otobüse veriyoruz, yarı aç geziyoruz okulda."

Kaynak: ANKA