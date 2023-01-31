Altın fiyatlarında geri çekilme: Gram altın ne kadar oldu?

Piyasalarda Fed'in faiz artışını nerede durduracağına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Fed'in faiz kararı yatırımcıların odağında yer alırken, yarın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı birbirini izleyen 6 haftayı yükselişle kapatması sonrası, yeni güne değer kaybıyla başlayarak önceki kapanışının yüzde 0,34 altında bin 157 liradan işlem görmeye başladı.

Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,29 azalışla 1.161 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 900 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 690 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DEĞER KAYBETTİ

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,23 değer kaybıyla günü bin 922 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda bin 913 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem