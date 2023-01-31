Gözler yarına çevrildi: Dolarda kritik gün!

GERÇEK GÜNDEM

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in yarın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fed'in faiz kararının ardından politika metninde ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin dolar/TL üzerinde belirleyici olacağı bekleniyor.

DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 18,8120'den işlem görüyor.

Dün, en düşük 18,7838 ve en yüksek 18,8860 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,7961'den tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ YATAY SEYREDİYOR

Dolar endeksi şu sıralarda yatay seyirle 102,3 seviyesinden işlem görürken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışının hemen altında 1,0840'ta bulunuyor.

BELİRSİZLİĞİN KALKMASI BEKLENİYOR

Öte yandan analistler, piyasalarda Fed'in faiz artışını nerede durduracağına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğüne değinerek, yarınki toplantıyla beraber bu konunun açıklığa kavuşmasının beklendiğini söyledi.

FED'İN DOLARA ETKİSİ NEDİR?

FED'in dolar üzerindeki etkisi, doların değerini etkileyen çeşitli faktörleri kontrol etmesini sağlar. FED, faiz oranlarını, para arzını ve para politikalarını kontrol ederek doların değerini etkileyebilir.

FED, doların değerini düşürmek için faiz oranlarını düşürürken, doların değerini artırmak için faiz oranlarını yükseltebilir.

Ayrıca, FED, para arzını artırarak doların değerini düşürmeyi veya para arzını azaltarak doların değerini artırmayı da seçebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem