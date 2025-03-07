Yüksek Site Aidatlarına Neşter! Çalışma Başlatıldı, Kalem Kalem Hesaplanacak: O Belgeyi Almak Zorunlu Oluyor

Son dönemde yüksek aidatlar ve yönetim sorunlarıyla gündeme gelen site yönetimlerinde köklü değişiklik yolda! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vatandaşları isyan ettiren o sorunlara karşı neşter vurmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki "Tesis Yönetim Hizmetleri" ile ilgili mevzuat değişikliğine yönelik çalışmalar önemli ölçüde tamamlanırken detaylar da ortaya çıktı.

SİTE AİDATLARI DÜŞECEK

Sabah’ta yer alan haberde devrim niteliğinde bir düzenlemeye hazırlanan bakanlık özellikle site harcamalarını mercek altına alarak şeffaflık sağlayacak. Site yönetimlerinde harcamalar daha verimli hale gelerek sağlanan tasarruf aidatları düşürecek.

EN BÜYÜK SORUN ŞEFFAFLIK

Bunun yanı sıra bakanlıkça yetkilendirilmemiş olan şirketler de artık sektörde hizmet veremeyecek. Site yönetiminde faaliyet gösterecek şirketler bakanlık tarafından belgelendirilecek.

Vatandaşların siteler ile ilgili en büyük problemlerinden olan şeffaflık konusu da açıklığa kavuşturulacak. Bakanlığın yetkilendirdiği şirketler bağımsız denetim şirketlerince yılda en az bir kere kontrol edilecek. Site sakinleri rahatsız oldukları durumlarda da denetim talep edebilecek.

Bakanlıkça yetkilendirilecek şirketler, kat maliklerine ve kiracılara rutin olarak sundukları hizmetlerin yanı sıra; otopark, bahçe alanları, varsa sosyal tesisler gibi ortak yaşam alanlarının ruhsat projelerine uygun olarak kullanılmasını sağlayacak. Kazan dairesi, asansör gibi makine ve ekipmanların düzenli bakım ve kontrollerini, enerji verimliliği ve evsel atık yönetiminin düzenlenmesini takip edecek.

ELEKTRONİK YAZILIM SİSTEMİ KURULACAK

Öte yandan kat maliklerinin, iskân ettikleri yapıların yönetimine dair bilgi ve belgelere sistem üzerinden şeffaf bir şekilde erişimi sağlanacak. Bu kapsamda bakanlıkça elektronik yazılım sistemi kurulup ortak kullanıma açılacak.

Düzenleme için ilgili kurum ve sektör temsilcileri ile de görüşülerek yeni düzenlemeye son şekil verilecek. Ardından Bakan Murat Kurum’un onayına sunulacak.

Kaynak: Sabah