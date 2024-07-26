'Yok Artık' Dedirten İcra! Su Şişesinden İç Çamaşırlarına Kadar Aldılar
İzmir Dikili'de borcunu ödeyemeyen bir vatandaşın evine icra geldi. İcra memurları evdeki su şişesinden dikiş makinesine, içinde iç çamaşırlarının olduğu gardıroba hatta bir kilo toz şekere kadar her şeye el koydu. Gardıropla beraber 500 lira fiyat belirlenen iç çamaşırları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açık artırma ile satılacak.
Sözcü yazarı Saygı Öztürk, borcunu ödeyemeyen bir vatandaşın başına gelen olayın vahimliğini, 'İlanı okuyunca ‘Artık bu kadar da olmaz ki’ diyorsunuz' ifadeleriyle aktardı. Gelen icraya isyan eden Saygı Öztürk, süs çiçeklerinden iç çamaşırlarına kadar her şeyin icra edildiğini aktardı.
Öztürk’ün yazısının ilgili bölümü şu şekilde:
“Devlete ait ilan.gov.tr internet adresindeki haczedilen ve satışa sunulacak olanlar arasında bir paket toz şeker bile var. Yalnız o değil, başörtüsü, elbise askısı, küçük mutfak tüpü, şapka, süs çiçekleri de vatandaşımızın içinde bulunduğu durumu göstermesi açısından da çarpıcı. Yani gariban birisinin evi haczedilmiş. Bunların yanı sıra içinde iç çamaşırlar ve elbiselerin olduğu gardrop, kömür sobası, plastik tabure, tül perde, yolluk, çay bardağı, sürahi, pet su şişesi, peçete gibi ürünlerinde haczedildiğini ilanda okuyunca ‘Artık bu kadar da olmaz ki’ diyorsunuz.”
AÇIK ARTIRMAYLA SATILACAK
Öztürk, icra yoluyla “Ev eşyaları dekorasyon malzemeleri” denilerek satışa çıkarılan eşyaların listesini de paylaştı:
Eşarp ve başörtüsü: 200 TL
İçinde iç çamaşır ve elbiselerin olduğu gardolap: 500 TL
1 paket toz şeker: 100 TL
Büyük boy pet şişe: 100 TL
Tava : 50 TL
Tül Perde : 250 TL
Sofra bezi : 150 TL
Minder : 100 TL
Terlik : 100 TL
Çarşaf : 50 TL
Havlu : 100 TL
Süs çiçeği : 50 TL
Sürahi : 100 TL
Defter : 50 TL
Peçete : 100 TL
Plastik Sandalye: 25 TL
Ahşap Askı : 50 TL
Kova ve leğen : 200 TL
Dikiş makinesi : 250 TL
Kömür sobası : 300 TL