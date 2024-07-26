'Yok Artık' Dedirten İcra! Su Şişesinden İç Çamaşırlarına Kadar Aldılar

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, borcunu ödeyemeyen bir vatandaşın başına gelen olayın vahimliğini, 'İlanı okuyunca ‘Artık bu kadar da olmaz ki’ diyorsunuz' ifadeleriyle aktardı. Gelen icraya isyan eden Saygı Öztürk, süs çiçeklerinden iç çamaşırlarına kadar her şeyin icra edildiğini aktardı.

Öztürk’ün yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“Devlete ait ilan.gov.tr internet adresindeki haczedilen ve satışa sunulacak olanlar arasında bir paket toz şeker bile var. Yalnız o değil, başörtüsü, elbise askısı, küçük mutfak tüpü, şapka, süs çiçekleri de vatandaşımızın içinde bulunduğu durumu göstermesi açısından da çarpıcı. Yani gariban birisinin evi haczedilmiş. Bunların yanı sıra içinde iç çamaşırlar ve elbiselerin olduğu gardrop, kömür sobası, plastik tabure, tül perde, yolluk, çay bardağı, sürahi, pet su şişesi, peçete gibi ürünlerinde haczedildiğini ilanda okuyunca ‘Artık bu kadar da olmaz ki’ diyorsunuz.”

AÇIK ARTIRMAYLA SATILACAK

Öztürk, icra yoluyla “Ev eşyaları dekorasyon malzemeleri” denilerek satışa çıkarılan eşyaların listesini de paylaştı:

Eşarp ve başörtüsü: 200 TL

İçinde iç çamaşır ve elbiselerin olduğu gardolap: 500 TL

1 paket toz şeker: 100 TL

Büyük boy pet şişe: 100 TL

Tava : 50 TL

Tül Perde : 250 TL

Sofra bezi : 150 TL

Minder : 100 TL

Terlik : 100 TL

Çarşaf : 50 TL

Havlu : 100 TL

Süs çiçeği : 50 TL

Sürahi : 100 TL

Defter : 50 TL

Peçete : 100 TL

Plastik Sandalye: 25 TL

Ahşap Askı : 50 TL

Kova ve leğen : 200 TL

Dikiş makinesi : 250 TL

Kömür sobası : 300 TL