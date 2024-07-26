Babacan'dan 'Mehmet Şimşek' Yorumu: 'En Yakın Arkadaşım 'Erdoğan Harcasın Diye' Para Arıyor'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonominin gidişatıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Babacan T24'e yaptığı açıklamada; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için "en yakın arkadaşım" ifadesini kullanarak, onun şu anda ekonomi üzerinde bireysel karar alma hakkı olmadığını, tüm yetkinin "Külliye'de" olduğunu söyledi.

'SAĞDAN SOLDAN PARA BULMAYA ÇALIŞIYOR'

DEVA lideri, mevcut ekonomik gidişatı şöyle değerlendirdi:

"Mehmet Şimşek’in öyle Türkiye'yi taşıma, Türkiye'yi bir noktaya getirme ne yetkisi var ne sorumluluğu var. Yani şu anda sadece yaptığı, “Sayın Erdoğan harcasın” diye sağdan soldan para bulmak. Yaptığı o. Faizi yükseltip döviz bulmak, daha yüksek vergilerle para toplamak. Harcama üzerinde bir kontrolü var mı? Yok. Eskisi gibi değil. Eskiden ödeneği maliye serbest bırakırdı nakdi de hazine serbest bırakırdı. Harcama ondan sonra gerçekleşirdi. Tüm bu yetki şu anda Külliye’de. Bakanların herhangi bir harcamayı yapma dur deme yetkisi yok. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görevi borç para bulmak ve Külliye’nin eline teslim etmek. Ya da vergi toplayıp Külliye’nin eline teslim etmek. Freni olmayan bir sistemden bahsediyoruz. Onun için bütçe açığı artıyor, onun için fren tutmuyor. Ve bu yapılan vergi artışları da piyasanın gerçekleriyle uyumlu artışlar değil.

'KÜLLİYE'DEKİ HER KURULUN BAŞKANI CUMHURBAŞKANI'

Külliyede politika kurulları oluşturuldu. Kurulların hepsinin başkanı da cumhurbaşkanı. Çünkü ne diyor? Her şey benim diyor. Bakanlıklar sadece uygulayacak bunu diyor. Politika kurullarının hangisine kaç defa başkanlık yapmış? Kaç defa oturmuş eğitim çalışmış şimdiye kadar? Yok. O kadar sahipsiz ve o kadar başıboşluk var ki gerçekten çok üzücü."