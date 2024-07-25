MHP’li Akçay Hastaneye Kaldırıldı: Beyninde Kist Olduğu Ortaya Çıktı!

Meclis'te vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren teklif görüşmeleri sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanı Erkan Akçay arasında arbede yaşanmıştı. Bugün ise tansiyonu yükseldiği için hastaneye kaldırılan Akçay’ın beyninde kist olduğu ortaya çıktı.

MHP’li Akçay Hastaneye Kaldırıldı: Beyninde Kist Olduğu Ortaya Çıktı!

Gazeteci İsmail Saymaz MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Saymaz açıklamalarında "Dün MHP'de Erkan Akçay'ın da olduğu bir gerilim yaşandı. Bugün kendisinin tansiyonu yükselmiş ve hastaneye kaldırıldı. Bu durum sonunca beyninde bir kist olduğu anlaşıldı. Hastanede tedavi altına alındı. Şu an bilinci açık" dedi.

DÜN YAŞANAN KAVGA SONRASI…

Dün sabah, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren teklif görüşmesi sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında arbede yaşanmıştı. Daha sonra tartışma tatlıya bağlandı.

Bu olaydan sonra hastaneye kaldırılan Akçay beyninde kist olduğu ortaya çıktı.

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