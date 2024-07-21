Yerli Turist Komşuya Kaçtı, Sinek Avlayan İşletmelerden İndirim Geldi

Vatandaşlar yüksek fiyatlar sebebiyle Türkiye’deki tatil beldelerini değil, komşu Yunanistan’ı tercih ediyor. Çeşme, Ayvalık, Bodrum gibi tatil beldelerinde otel, cafe ve restoran fiyatlarındaki astronomik ücretler cep yakıyor. Bu tatil yerlerinde sokaklar ve plajlar doluyken, mekanlar ise boş duruyor, adeta sinek avlıyor.

Yerli turistin Yunan adalarına kaçını engellemek isteyen, Çeşme ve Bodrum’daki bazı işletmeler adisyon ve servis ücretlerini kaldırırken, bazıları yüzde 10-20 oranında indirimler yapmaya başladı.

Sabah’ın haberine göre, Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, ilçede lüks, orta ve alt segment olmak üzere farklı kategorilerde restoranların olduğunu belirterek, "Bu afaki fiyatların olduğu lüks restoranlar dolu. Onların farklı bir müşteri kitlesi var. Ancak orta ve alt segmentin müşteri trafiğinde düşüş var maalesef" diyen Kocadon, şunları anlattı: "Bazı restoranlarımız servis ya da kuver ücretini kaldırdı. Bazıları da menülerinde yüzde 10-20 arası indirim yapıyor." Maliyetlerin yüksek olduğunu vurgulayan Kocadon, "Otellerdeki gibi yüzde 40-50 indirim yapamazlar. Zaten öyle bir kârları da yok. Sezon kısa. İşletmelerimiz bu dönemi boş geçirmemek için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

‘FİYATLARI YÜZDE 10-20 İNDİRDİLER’

Restoran ve cafelerdeki müşteri azlığına dikkat çeken Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, "Artık Nişantaşı ile Güngören'de bir kahve aynı fiyat. Oysa kira ve hizmet farklı. Evet maliyetler arttı ancak fırsatçılık da var. Bu durum en çok işini hakkıyla yapana zarar veriyor" sözlerini sarf etti.

Bingöl ayrıca şunları söyledi:

"Çeşme ya da Bodrum'un en lüks restoranında örneğin lahmacunu 800'e satılıyor. Bunu gören X restoran da 'madem orada lahmacun 800'e satılıyor' diyerek 600 TL fiyat yazıyor. Bunu gören müşteri de tepki koyuyor. Adam haklı, enayi değil. O parayı sana neden versin? Diğer yer bir marka oluşturmuş. Hizmeti farklı, alıcısı farklı. Sen daha marka olmadan böyle fiyat yazarsan tepki görürsün. Fiyatları yüzde 10-20 indirdiler. Özellikle 100 liralık lahmacunu 600'e satmaya kalkanlar, 50 liralık böreğe 250 lira isteyenler fiyatını daha da çekecek."

‘MALİYETLERİMİZ YÜZDE 900 ARTARKEN KUR YÜZDE 400 ARTTI’

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TÜRYİD) Başkanı Kaya Demirer’in ise konuya ilişkin yorumu şu oldu:

"12 ay açık olan bir işletmeye göre onların sınırlı bir süreleri var. 3-4 ay iş yapıyorlar. Boş kaldıklarında da panikle fiyat kırabilirler. Bu arz-talep meselesi. Şu anda tatil bölgelerinde arz var ancak talep düştü. Çünkü müşterinin alım gücünde azalma var. Talep düşünce arz tarafı mecburen fiyat kırdı. Asgari ücrete ara zam gelmedi ancak biz sektör olarak temmuzda yüzde 20-25 ara zam yapmak zorunda kaldık. Çünkü personel gider. Maliyetlerimiz son 4 yılda yüzde 900 artarken kur yüzde 400 arttı.”

Fiyatların düşmesi için bakanlığın sorumluluk alması gerektiğini belirten Demirer, "Maliyetleri düşürmek için Tarım, Maliye ve Çalışma Bakanlığı'nın içinde olduğu bir kurul kurulmalı. Bu fiyatları nasıl düşürebiliriz yolları aranmalı" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem