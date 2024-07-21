Rekor Üstüne Rekor Kıran Altında Yeni Tahmin! 2025'ten Önce 6000 TL'yi Görecek

Altın, 3 haftalık rallinin ardından düşüş yaşanıyor…

FED’in faiz indirimlerine başlayacağı hakkında yayılan kuvvetli söylentilerin altının ons fiyatı 2 bin 483 doları görmüş ve yeni bir rekor kırmıştı. Buna bağlı olarak ise Türkiye’deki altın fiyatları da artmış, gram altın 2 bin 639 TL ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Ons, bu yükselişin ardından dün 2.300 dolar civarında işlem gördü ve haftayı ise yüzde 1'e yakın kayıpla tamamladı. Buna bağlı olarak yurtiçi altın fiyatlarında da gerilme yaşandı, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,12 değer kaybederek 16 bin 720 liraya geriledi.

Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, altındaki bu dalgalanmalar sonrası yatırımcılara uyarıda bulundu. Altındaki yükselişin üstünde duran ve düşüşe rağmen yeni bir yükselişin olabileceğini kaydeden Sarı, “Altın fiyatlarında yükselişler devam ediyor. Yılbaşından bu yana Ons altında yüzde 20'ye yakın değer kazanımı, gram altında ise yüzde 35'e yakın değer kazanımı gördük. Özellikle son haftada yeni zirvelerin geldiğine de şahit olduk. Ons altında 2.483 dolar seviyesine kadar yükselişler geldi. Nedenlerine baktığımızda tabii ki Fed tarafından gelebilecek olan faiz indirimi artık Eylül'de yüzde 94 ihtimale ulaşmış oldu. Yani yatırımcılar yüzde 94 ihtimalle Fed'de yüzde 25 indirim bekliyor. Bununla beraber Avrupa kanadında hem İsviçre Merkez Bankası hem de Avrupa Merkez bankasından faiz indirimleri gelmişti. Ağustos ayı itibariyle de global merkez bankalarından İngiltere'nin de faiz indirimi beklentisinin yükselmiş olması altın cephesinin güçlenmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Şirin ayrıca, 2025 yılı başlamadan gram altında 3 bin 500 TL bandının aşılma ihtimali olduğunu söyleyerek çeyrek altında ise 6 bin TL seviyelerine yaklaşma öngörüsü olduğunu belirtti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 2.550,43 TL

Satış: 2.551,00 TL

Çeyrek Altın

Alış: 4.080,69 TL

Satış 4.170,88 TL

Yarım Altın

Alış: 8.135,88 TL

Satış: 8.341,76 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 16.322,77 TL

Satış: 16.632,49 TL

Kaynak: Gerçek Gündem