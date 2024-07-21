Emekliye Ek Zam Farkı Ne Zaman Yatacak? İşte Detaylar

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 24.73'lük zam oranı sonrası en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltiliyor. Emeklinin zam farkının ağustos ayında hesaplara yatması bekleniyor.

Emekliye Ek Zam Farkı Ne Zaman Yatacak? İşte Detaylar

En düşük emekli maaşı düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu'na önümüzdeki hafta sunulacak ve yasalaşacak. Ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Emekliye ek zam ödemeleriyle ilgili tüm detaylar, Genel Kurul sonrası netleşecek.

Yüzde 24,73’lük zam sonrasında en düşük emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 10 bin TL’den 12.500 TL’ye yükselecek.

Yaklaşık 3,7 milyon emekli, SGK’nın açıklayacağı ek zam ödeme takvimini bekliyor. Emekli maaş farklarının Ağustos ayı başlarında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ

SSK emekli maaşları, yüzde 24,73’lük artışın ardından 17 Temmuz’da hesaplara yatmaya başladı ve 26 Temmuz’a kadar devam edecek. Tahsis numarasının son rakamına göre ödeme takvimi şu şekilde:

9 olanlar: 17 Temmuz

7 olanlar: 18 Temmuz

5 olanlar: 19 Temmuz

3 olanlar: 20 Temmuz

1 olanlar: 21 Temmuz

8 olanlar: 22 Temmuz

6 olanlar: 23 Temmuz

4 olanlar: 24 Temmuz

2 olanlar: 25 Temmuz

0 olanlar: 26 Temmuz

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ

Bağ-Kur emeklileri, zamlı maaşlarını gelecek hafta Perşembe gününden itibaren alabilecekler. Ödeme takvimi şu şekilde:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar: 26 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Temmuz

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