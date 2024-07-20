SGK Yeni Liste Paylaştı! Bu Hastalıkları Geçirenler Hemen Emekli Yapılacak
Sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde ciddi sağlık sorunları nedeniyle çalışma kapasitesini kaybeden bireyler bu hakka başvurarak erken emeklilik imkanından yararlanabilmekte. SGK tarafından açıklanan listeye göre bu hastalıkları geçirenler direkt emekli olabilecek.
Sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde, ciddi sağlık sorunları nedeniyle çalışma kapasitesini kaybeden bireylerin erken emeklilik imkanından yararlanabilmesi mümkün olabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen hastalıkları geçiren bireyler, bu haklarından faydalanarak doğrudan emekli olabilmektedirler.
SGK tarafından açıklanan listede yer alan hastalıkları geçiren bireyler, belirli koşulları sağladıkları takdirde erken emeklilik imkanından yararlanabilmektedirler. Bu durum, sağlık sorunları nedeniyle çalışma kapasitesini kaybeden bireylerin maddi güvencelerinin sağlanması ve sosyal güvence kapsamında hak ettikleri desteği alabilmeleri açısından önem arz etmektedir.
KİMLER ERKEN EMEKLİ OLABİLECEK?
Sosyal güvenlik yasalarına göre, iş hayatına başlayan sigortalı bireyler, çeşitli nedenlerle malul duruma düşmeleri durumunda erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Bu hak, genellikle malulen emeklilik ve engelli hakları olarak adlandırılan iki ana gruba ayrılıyor.
Sağlık sorunları nedeniyle iş yaşamlarını sürdürmekte zorlanan kişiler için erken emeklilik seçenekleri, Sosyal Güvenlik Mevzuatı tarafından belirlenen özel düzenlemelerle desteklenmektedir.
EN AZ 10 YIL SİGORTALI OLMALI
Malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıklar belirli özel durumları içerir. Ancak her türlü hastalık durumu malulen emekliliği gerektirmez.
Bu hastalıkların, bireyde iş gücünde %60 ve üzerinde bir kayıp oluşturduğu tespit edilmelidir. Mevzuatta ayrıca, bu hakka sahip olabilmek için sigortalı kişinin en az 10 yıl süreyle sigortalı olarak çalışmış olması ve 1800 günlük prim ödemesi gerçekleştirmiş olması gibi şartlar da belirtilmiştir.
EMEKLİLİK AYRICALIKLARI
Özellikle iş yaşantısının tempolarına uyum sağlayamayan, sağlık durumu bozulan veya rapor alan bireyler için erken emeklilik fırsatları önemli bir destek sunmaktadır.
Sosyal Güvenlik Mevzuatı, bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla özel düzenlemeleri içerir ve bireylerin hak ettikleri emeklilik avantajlarından yararlanmalarını sağlar.
SGK LİSTEYİ AÇIKLADI
SGK, malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıkların listesini açıkladı.
Bu hastalığa yakalanan sağlık durumu bozulan veya rapor alan bireyler için erken emeklilik fırsatlarından yararlanacakların detayları belli oldu.
Malulen emeklilik grubunu kapsayan hastalıklar şu şekilde:
Kanser
Epilepsi
Parkinson hastalığı
Beyin tümörleri
Behçet hastalığı
Organ nakli (kemik iliği hariç)
AIDS
Tüberküloz
Siroz
Zeka geriliği
Şizofreni
Bipolar bozukluk
Multipl skleroz (MS)
Serebral palsi
Felç
Uzuv kayıpları
Demans
Görme kaybı