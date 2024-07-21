İktidar 'Bütçeye Yük' Demişti... Emeklinin Milli Gelirdeki Payı Azaldı

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler’in, 'bütçeye yük' olarak tanımladığı emekli aylıklarının Gayri Safi Milli Hasıla’dan aldığı payın azaldığı resmi verilerle ortaya kondu. 2020 yılında sayıları 13 milyon 264 bin olan emeklilere ödenen aylığın GSMH’ye oranının yüzde 6,9 olduğu; EYT’liler ile sayıları artan emeklilerin 2023 yılında aldıkları toplam ücretin GSMH’ye oranının ise yüzde 5,3’e gerilediği öğrenildi. CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, emeklilere ödenen ücretin GSMH içindeki payının yüzde 26 oranında eridiğine dikkat çekti.

Resmi verilere göre, 2023 yılında bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumu’na 849 milyon TL transfer yapıldı. SGK’ye yapılan transferin GSMH’ye oranı 2023 yılında yüzde 3,23 oldu. Bütçeden SGK’ye yapılan bütçe transferinin GSMH’ye oranı 2022 ve 2021 yıllarında ise sırasıyla kayıtlara, yüzde 2,59 ve yüzde 3,48 olarak geçti.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in aktardığına göre; CHP’li Bakırlıoğlu, 2014 ve 2023 yıllarını da kapsayan on yıllık dönemde emekli aylığı ödemelerinin GSYH’ye oranının ortalamasının da 6,1 olduğunu kaydetti. Bakırlıoğlu, EYT’nin yasalaştığı 2023 yılındaki oranın ise ortalamanın altında olduğuna dikkati çekti. Buna göre, EYT ile birlikte artan emekli sayısına karşın emekli aylıkları toplamının GSYH’ye oranı yüzde 5,4 olarak kaydedildi.

'KKM'NİN SADECE 2023 YILINDA YOL AÇTIĞI ZARAR 900 MİLYAR TL'

2023 yılında Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nin Merkez Bankası’na yüklediği zararın 833 milyar TL olduğunu anımsatan Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“KKM’nin sadece 2023 yılında yol açtığı zarar yaklaşık 900 milyar TL. Bu tutar emekli için SGK’ye aktarılan bütçe transferinden fazla. İktidar, en düşük emekli maaşını 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye çıkartırken ‘Emekli maaşı en az asgari ücret kadar olmalı’ talebimizi bütçe ve SGK’ya yük olacağı gerekçesiyle reddetmişti. Oysa rakamlar bize EYT Yasası çıkmasına, emekli sayısının artmasına rağmen emeklilerin milli gelirden aldığı payın ve SGK’nin bütçeye olan yükünün azaldığını gösteriyor.”

'RAKAMLAR YALAN SÖYLEMEZ, EMEKLİNİN AKLIYLA OYNAMAYIN'

Eurostat’ın 2021 verilerine göre Türkiye’nin, Avrupa’da İrlanda’dan sonra milli gelirden en az emekli ödemesi yapan ülke konumunda olduğuna dikkat çeken Bakırlıoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Geçmişte de kök maaşa zam oyunu ile sefalete mahkum edilen emekliler, şimdilerde ise açlık sınırının 19 bin TL olmasına rağmen 12 bin 500 TL ile açlıkla sınanıyor. Çalışırken alınan maaş ile emekli aylığı arasındaki makas iyice açılırken emeklilerimizin bu maaşlarla yaşama şansı görünmüyor. İktidar kendi şatafatı, lüksü için bütçeden harcama yapmaktan çekinmezken sıra emekliye gelince, ‘Bütçe yok’ diyor. Rakamlar yalan söylemez, milyonlarca emeklinin aklıyla oynamayın.”