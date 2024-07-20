Türkiye'ye Yabancı Sıcak Para Akışı: "Geldiği Gibi Kaçabilir"

İngiliz Financial Times, son dönemde Türkiye’ye yönelen yabancı sıcak paranın, olası küresel veya yerel şoklar karşısında hızla çıkabileceğine dikkat çekti. Yabancı fon yöneticileri ve bir Türk ekonomi yetkilisi, yüksek faiz oranlarının Türkiye'ye çektiği fonların kırılganlık yaratabileceğini belirtti.

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Türkiye'ye Yabancı Sıcak Para Akışı: "Geldiği Gibi Kaçabilir"

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan yabancı fon yöneticileri ve bir Türk ekonomi yetkilisi, Türkiye'ye son dönemde yüksek faiz nedeniyle gelen sıcak paranın, ani bir küresel veya yerel şok durumunda hızla çıkabileceğine dair uyarılarda bulundu.

Analizde, "İşlemciler milyarlarca doları Türk lirasına yatırıyor" başlığı altında, fonların yüksek faizden faydalanmak amacıyla Türkiye’ye yöneldiği ancak bu durumun ani piyasa değişimlerine karşı ülkeyi savunmasız bırakabileceği vurgulandı.

CARRY TRADE AKIŞI VE TÜRKİYE'NİN DURUMU

Düşük maliyetli borçlanarak yüksek getiri sağlayan paralara yatırım yapma stratejisi olan 'carry trade' akışına dikkat çekilen haberde, Türk lirasının yılbaşından bu yana ABD dolarına karşı yüzde 18 kazanç sağladığı ifade edildi. Türkiye’ye Ekim 2023’ten bu yana toplamda 24 milyar dolarlık carry trade amaçlı fon akışı gerçekleşirken, TL tahvillere son bir yılda 12,5 milyar dolarlık yabancı girişi olduğu belirtildi.

HIZLI PARA VE YATIRIMCI GÜVENİ

Analizde, Türkiye’ye girişlerin büyük bir kısmının "hızlı para" akışı şeklinde olduğu ve bu nedenle olası bir şokta hızlı çıkış olabileceği uyarısı yapıldı. Abrdn yatırım şirketinden Kieran Curtis, "Bu tür işlemlerde hızlı paranın payı artıyor, bu da tersine dönmeye daha yatkın hale getiriyor" dedi.

Bir Türk ekonomi yetkilisi de benzer görüşleri paylaşarak, dışsal şokların kararsız yatırımcıları Türkiye piyasalarından kaçırabileceğini kabul etti.

YEREL TASARRUF SAHİPLERİNİN RİSKLERİ

Hedge fon yöneticileri, Türkiye'ye olan ilginin yanı sıra yerel tasarruf sahiplerinin TL’ye olan güvenini kaybetme riskine de dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerindeki artışın yabancı sıcak para çıkışına karşı koruma sağlayabileceği ifade edilirken, büyük ölçekli doğrudan yabancı yatırımların henüz gerçekleşmediği kaydedildi.

FIM Partners’ın makro strateji şefi Charlie Robertson, Mehmet Şimşek’in yatırımcılara öngörülebilirlik sunabileceğini, ancak bunun sonuçlarının birkaç yıl içinde görülebileceğini belirtti.

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