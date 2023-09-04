Yeni senaryo: 'Gerçekse, Erdoğan'ın vazgeçtiğini söyleyebiliriz'

Gazeteci Erdal Sağlam, ekonomideki gelişmeleri değerlendirirken Kur Korumalı Mevduat (KKM) dönüşleri nedeniyle gerekli döviz ihtiyacının giderek azalmasının beklendiğini, ancak buna rağmen rezerv erimesinin devam edebileceğini söyledi.

Buna karşılık bankalardaki döviz hesaplarının arttığını, bunların da swap olarak Merkez Bankası'na geldiği düşünüldüğünde brüt rezervlerde önemli bir düşüş yaşanmadığını belirten Sağlam, "Bu da Merkez Bankası'nın, Berat Albayrak döneminde yapıldığı gibi, döviz satışları için elini rahatlatıyor. Ancak meşhur 128 milyar dolarlık rezerv satışının o dönemde yapıldığının da unutulmaması gerekir" ifadesini kullandı.

Sağlam, "Bu nedenle Hazine'nin yeni dış borçlanmalara ağırlık vermesi bekleniyor. Körfez sermayesi gibi girişler belli ki daha sonra devreye girecek, bu arada dışarıdan borçlanmalar artırılırken, bankaların dışarıdan borçlanarak swapları artırmalarının da teşvik edileceği anlaşılıyor" görüşünü dile getirdiği yazısında şunları kaydetti:

"Özet olarak seçimlere kadar rezervde erime olsa da kurların istikrarlı biçimde tutulmasına devam edilip, faiz oranlarında artışın bir süre daha devam edeceği fikrinin öne çıktığını görüyoruz.

ERDOĞAN NE YAPACAK?

"İşte bu noktada iktisatçıların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şimdi yüksek faiz artışlarına devam edelim seçim öncesinde küçük faiz indirimlerine başlayalım' diyerek izin alınmış olabileceğini söylüyorlar. Bu mutabakatın olup olmadığını herhalde eylül ayı faiz toplantısında görme imkanımız olacak.

Bu senaryo gerçekse, Erdoğan'ın faizlerde fazla artış olmadan seçime gidilmesi senaryosundan vazgeçtiğini söyleyebiliriz. Seçimlere kadar adımları hızlandırıp, enflasyon mücadele yapıldığı görüntüsü ile seçimlere girilmesi fikri konusunda Erdoğan'ın ne kadar ikna olduğunu da daha sonra göreceğiz."

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