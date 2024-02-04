Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk mesaj: 'Kesinlikle izin vermeyeceğiz'

'Görevden affını isteyen' Hafize Gaye Erkan'ın yerine atanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ilk mesajını yayınladı.

Karahan, "Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. "Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kulislerde Gaye Erkan'ın yüksek kiralar nedeniyle İstanbul'da ev bulamadığını anlattığı, "Apartman görevlimiz olan Sadık Abi'ye de çoğu zaman fiyatları soruyorum. Onu sorguya çekiyorum. Ben 'indi' diyorum. O 'inmedi' diyor. Sürekli 'Fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir bak' diyor" gibi ifadelere yer verdiği söyleşisinin ardından rahatsızlığın arttığı, babası Erol Erkan'ın gayri resmi yönetici gibi davrandığı ve Büşra Bozkurt adlı bir çalışanı işten çıkardığı iddiasının ardından ise iplerin kopma noktasına geldiği konuşuluyordu.

Nitekim Erkan, geçtiğimiz günlerde 'görevden affını istedi.' Yerine, Karahan atandı.