Yeni Kredi Kartı Limitleri Ne Kadar Olacak? BDDK Kolları Sıvadı: 15 Şubat Sonrası Hepsi Değişiyor

Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni düzenleme kamuoyunun gündemine oturdu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) aldığı kararla birlikte kredi kartı limitlerinde düşüşe gidilecek. Bankalara tanınan süre 15 Şubat’ta sona ererken, milyonlarca kişi yeni limitlerinin ne olacağını ve limitlerin nasıl yeniden artırılabileceğini araştırmaya başladı.

BDDK’DAN BANKALARA 15 GÜNLÜK SÜRE

Ocak ayı sonunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan kararla, kredi kartı limitlerinin gözden geçirilmesi istendi. Bu kapsamda bankalara 15 günlük süre tanınırken, 15 Şubat’a kadar müşterilerin mevcut kredi kartı limitlerinde düzenleme yapılması bekleniyor.

Yeni uygulama, kart sahibi olan herkesin tüm bankalardaki kredi kartı limitlerinin toplamını esas alıyor. Yani tek bir bankadaki limit değil, kişinin sahip olduğu tüm kredi kartlarının toplam limiti dikkate alınacak.

400 BİN LİRA KRİTİK SINIR OLDU

Düzenlemenin en dikkat çeken noktası ise 400 bin TL detayı oldu. Buna göre, toplam kredi kartı limiti 400 bin TL’ye kadar olan kart sahipleri ilk etapta limit düşüşünden etkilenmeyecek. Ancak bu tutarın, kişinin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam limiti olması gerekiyor.

Örneğin; bir kişinin farklı bankalarda toplamda 600 bin TL kredi kartı limiti bulunuyorsa, bu kişi 400 bin TL’lik istisnadan yararlanamayacak. Buna karşılık toplam limiti 400 bin TL’nin altında kalan kart sahiplerinin limitlerinde herhangi bir düşüş yapılmayacak.

LİMİT DÜŞÜŞÜ NASIL HESAPLANACAK?

400 bin TL’nin üzerinde kredi kartı limiti bulunan kişiler için bankalar, 2025 yılı boyunca yapılan harcamaları esas alacak. Kullanılmayan limitler üzerinden belirli oranlarda kesinti yapılabilecek.

Örneğin; 450 bin TL kredi kartı limiti olan bir kişi yıl boyunca 200 bin TL harcama yaptıysa, kullanılmayan 250 bin TL’nin yüzde 50’si kadar indirim uygulanabilecek. Bu durumda kart limiti 325 bin TL’ye düşebilecek. Benzer şekilde 600 bin TL limitli bir kartta yıl boyunca 400 bin TL harcama yapılmışsa, kalan 200 bin TL’nin yarısı silinerek yeni limit 500 bin TL olarak belirlenecek.

LİMİTİ DÜŞENLER TEKRAR ARTIRABİLECEK

Limit düşüşü yaşayan kart sahipleri için tamamen kapalı bir kapı söz konusu değil. 15 Şubat sonrasında toplam kredi kartı limiti 400 bin TL’nin altına düşen kişiler, bu tutara kadar yeniden limit artışı talep edebilecek. Bu artışta gelir belgesi aranmayacak.

Ancak 400 bin TL’nin üzerindeki limit taleplerinde bankalar, müşterilerden resmi gelir belgeleri istemek zorunda olacak. Ayrıca bankalar, limit artışı yaparken müşterinin diğer bankalardaki kredi kartı limitlerini de dikkate almakla yükümlü olacak.

YÜKSEK LİMİTLERDE DAHA SERT UYGULAMA

BDDK kararına göre, toplam kredi kartı limiti 750 bin TL’nin üzerinde olan kart sahipleri için daha sıkı bir uygulama getirildi. Bu gruptaki kişilerin kredi kartı limitleri, kartın kullanılabilir limitinin en düşük olduğu dönemin yüzde 80’i oranında azaltılabilecek.

Ayrıca tüm kredi kartı sahiplerinden gelir durumunu gösteren belgelerin 2027 yılı başına kadar bankalarca yeniden talep edilmesi ve limitlerin gelirle uyumlu hale getirilmesi istenecek.

YENİ KART BAŞVURULARINDA KURALLAR DEĞİŞTİ

2026 yılı itibarıyla yeni kredi kartı başvurularında da daha katı kurallar uygulanacak. Buna göre, ilk yıl için kredi kartı limiti, kişinin aylık net gelirinin en fazla iki katı olacak. İkinci yıldan itibaren ise bu limit en fazla gelirin dört katına kadar çıkarılabilecek.

Bankalar, kredi kartı limiti belirlerken müşterinin net geliri, kredi notu, mevcut borç durumu ve ödeme alışkanlıklarını dikkate almaya devam edecek. Ancak tüm bu limitlerin, resmi gelir belgeleriyle uyumlu hale getirilmesi zorunlu olacak.

Kaynak: NTV