Altın Yeniden Atağa Geçti: İslam Memiş Gram Altın İçin Kritik Eşiği Açıkladı! Yeni Rekor mu Geliyor?

Geçtiğimiz hafta sonu rekor serisini ani bir düşüşle bozan altın ve gümüş fiyatları, yeni haftada yeniden yukarı yönlü harekete geçti. ABD dolarındaki güçlenme ve küresel piyasalardaki dalgalanmanın ardından sert kayıplar yaşayan değerli metaller, denge arayışı sonrası toparlanma sinyali verdi.

ONS ALTIN VE GÜMÜŞTE SERT GERİ DÖNÜŞ

Hafta sonu işlemlerinde ons altın yüzde 11’e varan değer kaybı yaşarken, ons gümüşte düşüş yüzde 30’un üzerine çıktı. Ons altın 4.402 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra yeni haftaya güçlü bir tepki alımıyla başladı ve 4.820 dolar bandına yükseldi. Ons gümüş ise 71,37 dolarla gördüğü dip seviyenin ardından 84 dolar sınırına kadar tırmandı.

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞ GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Geçtiğimiz hafta 7.500 TL seviyesini test ettikten sonra sert bir düşüş yaşayan gram altın, 6.160 TL’ye kadar gerilemişti. Haftanın son işlem gününde 6.500 TL civarında kapanış yapan gram altın, yeni güne yüzde 3’ün üzerinde yükselişle 6.700 TL bandından başladı.

Gram gümüşte de benzer bir tablo yaşandı. 169 TL ile tarihi zirvesini gören gram gümüş, sert satışlarla 100 TL’nin altına sarktıktan sonra toparlandı ve haftaya yüzde 4’ün üzerinde artışla 116 TL seviyesinden giriş yaptı.

FİZİKİ PİYASADA FİYATLAR YÜKSEK SEYRİNİ KORUYOR

Spot piyasalardaki düşüşe rağmen fiziki altın tarafında fiyatlar yüksek seyrini sürdürüyor. Kuyumcularda gram altın 7.400 TL seviyesinden satılırken, Kapalıçarşı’da daha önce 8.100 TL ile tarihi zirve görülmüştü. Gram gümüş fiziki piyasada 150 TL bandında işlem görüyor.

Çeyrek altın 12 bin TL, yarım altın 24 bin TL, tam altın ise 48 bin TL seviyelerinden satılmaya devam ediyor.

İSLAM MEMİŞ’TEN ALIM FIRSATI MESAJI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaşanan sert geri çekilmelerin panik yapılmaması gereken bir süreç olduğunu vurguladı. Ocak ayındaki fiyat seviyelerine geri dönüldüğünü belirten Memiş, bu sürecin sabırlı yatırımcılar için fırsat sunduğunu ifade etti.

Memiş, “Gram altında 7 bin TL seviyesinin altındaki her rakam, benim açımdan alım fırsatı olmaya devam ediyor. Yıl sonu için gram altın TL tarafında 10 bin hedefimde herhangi bir değişiklik yok” değerlendirmesinde bulundu.

“2026 GÜMÜŞÜN YILI OLMAYACAK”

Gümüş cephesine ilişkin de uyarılarda bulunan Memiş, düşüşlerin altına kıyasla daha sert yaşandığını belirtti. Son iki aydır yatırımcıları temkinli olmaları konusunda uyardığını söyleyen Memiş, 2026 yılı için gümüşte güçlü bir performans beklemediğini dile getirdi. Memiş, “2025’te gümüş ön plandaydı ancak 2026 gümüş yılı olmayacak. Önümüzdeki dönem hem altın hem de gümüş yatırımcıları için zorlayıcı olabilir. Bu yıl asıl önemli olan, mevcut varlıkları korumak” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah