Yaş çay alımı başladı

Rize Ticaret Borsası (RTB), 2024 yılı birinci sürgün elle toplanmış 2,5 yaprak yaş çay alımına başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, 2,5 yaprak yaş çayın kilogram fiyatının destekleme dahil brüt 70 lira olarak belirlendiği ifade edildi.

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Yaş çay alımı başladı

Nisan ayı içerisinde alımı yapılan elle toplanmış 2,5 yaprak yaş çayın ödemesinin ise mayıs sonunda yapılacağı kaydedildi.

Rize Ticaret Borsası (RTB) Çay Araştırma ve Uygulama Merkezince (ÇAYMER) yapılan açıklamada, "Uzun olmayan 2,5 yaprak taze sürgünler dip kısımlarından toplanmalıdır. Uzun dallı büyük yapraklar toplanmamalıdır. Kart yapraklar kesinlikle toplanmamalıdır. Çay getirmek isteyen müstahsillerimizin, 05373635060 nolu telefonu arayarak randevu almaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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