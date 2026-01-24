Yargıtay Noktayı Koydu İkramiye Krizi Çözüldü: Artık Bu Çalışanlar da Ek Ödeme Alacak

Yargıtay, toplum yararına program kapsamında çalışanların ilave tediye alma hakkı bulunduğuna hükmetti. Bölge adliye mahkemeleri arasındaki görüş ayrılığına son veren kararda, bu kişilerin işçi statüsünde sayıldığı ve kamu işçilerine ödenen ilave tediye hakkından yararlanabileceği belirtildi.

Yargıtay Noktayı Koydu İkramiye Krizi Çözüldü: Artık Bu Çalışanlar da Ek Ödeme Alacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Toplum yararına program kapsamında çalışan kişilerin ilave tediye ücretine hak kazanıp kazanmayacağı hususunda açılan davalar sonucu Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi bu kişilerin ilgili haktan yararlanabileceği, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi ise yararlanamayacağı yönünde karar verdi.

Çelişki üzerine Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu, uyuşmazlığın giderilmesi adına 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun uyarınca Yargıtay'a başvurdu.

SON KARARI YARGITAY VERDİ

Başvuruyu inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, toplum yararına program kapsamında çalıştırılan işçilerin ilave tediye haklarından faydalanabileceğine hükmetti.

KARARIN GEREKÇESİ

Dairenin kararında, toplum yararına program kapsamında çalışan kişilerin hukuki statüsüne dair belirsizlikler nedeniyle daha önce açılmış davaların bulunduğu, Yargıtaya gelen dosyalar üzerine Daire tarafından söz konusu çalışanların iş sözleşmesi kapsamında çalıştıkları gerekçesiyle "işçi" niteliğinde sayıldıkları ifade edildi.

Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlarla, belediyeler ve bunlara bağlı teşekküllerde çalışanlara İş Kanunu uyarınca ilave tediye ödemesi yapılacağının hüküm altına alındığı anımsatılan kararda, "toplum yararına program kapsamında çalışanların da işçi statüsünde olması nedeniyle" ilave tediye ödemesi hakkına sahip oldukları kaydedildi.

Kararda, "Bu açıklamalara göre başvuru konusu bölge adliye mahkemesi kararları arasındaki uyuşmazlığın, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinin kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır." denildi.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

Elektrik ve Doğal Gaza Zam Gelecek mi? Bakan Bayraktar Net KonuştuElektrik ve Doğal Gaza Zam Gelecek mi? Bakan Bayraktar Net KonuştuEkonomi

Düğünlerde Bir Devir Kapanıyor! Davetiyelere 'Getirmeyin' Notu EklendiDüğünlerde Bir Devir Kapanıyor! Davetiyelere 'Getirmeyin' Notu EklendiEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Yargıtay
Elektrik ve Doğal Gaza Zam Gelecek mi? Bakan Bayraktar Net Konuştu Elektrik ve Doğal Gaza Zam Gelecek mi? Bakan Bayraktar Net Konuştu
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Ekonomide Yeni Dönem Sinyali: Bakan Şimşek Üç Olumlu Gelişmeyi Sıraladı Bakan Şimşek Duyurdu! Ekonomide Üç Kritik Olumlu Adım
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Sındırgı'da Yine Deprem Paniği... 5 Ayda 30 Bin Sarsıntı Sındırgı'da Yine Deprem Paniği... 5 Ayda 30 Bin Sarsıntı
Meteoroloji Tek Tek Uyardı: Dışarıya Çıkmadan İki Kez Düşünün! Yağmur, Kar, Fırtına Aynı Anda Geliyor Meteoroloji Uyardı: Dışarıya Çıkmadan İki Kez Düşünün! Yağmur, Kar, Fırtına Aynı Anda Geliyor
Düğünlerde Bir Devir Kapanıyor! Davetiyelere 'Getirmeyin' Notu Eklendi Düğünlerde Bir Devir Kapanıyor! Davetiyelere 'Getirmeyin' Notu Eklendi
Balıkesir Depremi Sonrası Üşümezsoy ve Tüysüz Aynı Noktada Buluştu: Kritik Fay Mercek Altında Balıkesir Depremi Sonrası Üşümezsoy ve Tüysüz Aynı Noktada Buluştu: Kritik Fay Mercek Altında
Altın Piyasasında Fırtına: İslam Memiş 'Kontrolsüz Yükseliş Geliyor' Diyerek Tarih Verdi! Piyasalar Diken Üstünde Altın Piyasasında Fırtına Kopuyor: İslam Memiş 'Kontrolsüz Yükseliş Geliyor' Diyerek Tarih Verdi