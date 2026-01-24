Ekonomide Yeni Dönem Sinyali: Bakan Şimşek Üç Olumlu Gelişmeyi Sıraladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye kararını, KKM ve zorunluk karşılık düzenlemesini değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, kararlar için "Üç olumlu gelişme" ifadesini kullandı.

Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Üç olumlu gelişme.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor.

Önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat’ın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı.

Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz”

Üç olumlu gelişme.



Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor.



Önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat’ın döviz ve altın tüm vadelerinin sona… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 24, 2026

Kaynak: Haber Merkezi