Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch’in Türkiye’nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesini, KKM’nin tamamen sona ermesini ve zorunlu karşılık oranlarının artırılmasını “üç olumlu gelişme” olarak değerlendirdi. Ekonomide kırılganlıkların azaldığını ve makro finansal istikrarın güçlendiğini vurguladı.

Ekonomide Yeni Dönem Sinyali: Bakan Şimşek Üç Olumlu Gelişmeyi Sıraladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye kararını, KKM ve zorunluk karşılık düzenlemesini değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, kararlar için "Üç olumlu gelişme" ifadesini kullandı.

Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Üç olumlu gelişme.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor.

Önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat’ın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı.

Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz”

