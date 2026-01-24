Elektrik ve Doğal Gaza Zam Gelecek mi? Bakan Bayraktar Net Konuştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şubat 2026 dönemi için elektrik ve doğal gaz tarifelerinde zam yapılmayacağını açıkladı. Arz ve stok durumunun yeterli olduğunu belirten Bayraktar, bu ay için enerji fiyatlarında artış planlanmadığını vurguladı.

Elektrik ve doğal gaz faturalarına zam yapılıp yapılmayacağı milyonlarca tüketici tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle maaş artışlarının ardından birçok kalemde fiyat yükselişi yaşanırken, temel ihtiyaçlar arasında yer alan enerji tarifelerinde yeni bir artış olup olmayacağı merak konusu oldu.

Konuya ilişkin açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan geldi. Bakan Bayraktar, Şubat 2026 dönemi için elektrik ve doğal gaz fiyatlarında herhangi bir zam planlaması bulunmadığını duyurdu.

Arz güvenliği ve mevcut stok seviyelerinin yeterli olduğunu vurgulayan Bayraktar, bu şartlar altında enerji tarifelerinde kısa vadede bir fiyat artışına gidilmesinin gündemde olmadığını belirtti. Böylece Şubat ayı için elektrik ve doğal gaz faturalarında zam yapılmayacağı netlik kazanmış oldu.

