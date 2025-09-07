Xiaomi 6 Modelin Fişini Çekiyor: Hangi Telefonlar Etkilenecek?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

23 Eylül itibarıyla bu cihazlar, işletim sistemi güncellemeleri ve kritik güvenlik yamalarını artık almayacak. Uzmanlar, bu durumun cihazları dijital tehditlere karşı daha savunmasız hale getireceğini belirtiyor. Peki teknoloji devi hangi modellerin güncellemesini kesecek? İşte o modeller ve uzmanlardan kullanıcılara kritik öneriler...

DESTEK ALMAYACAK MODELLER HANGİLERİ?

GizmoChina’nın haberine göre güncelleme desteği sona erecek cihazlar şunlar:

Poco M5

Xiaomi 11T ve Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi A1 ve Redmi A1+

Bu modeller, tüketiciler arasında oldukça popüler olmasına rağmen, artık modern teknolojik cihazlar kadar güvenli ve güncel kalamayacak.

ASIL TEHLİKE GÜVENLİK AÇIKLARI

Yeni özelliklerin eksikliği kullanıcılar için büyük bir sorun yaratmasa da, güvenlik güncellemelerinin durması ciddi bir risk oluşturuyor. Güncellemeleri kesilen cihazlar, virüsler, kötü amaçlı yazılımlar ve siber saldırılara karşı savunmasız hale geliyor. Uzmanlar, bu cihazlarda saklanan kişisel verilerin, ödeme bilgilerinin ve diğer hassas verilerin risk altında olabileceğine dikkat çekiyor.

UZMANLARDAN SİBER GÜVENLİK ÖNERİSİ

Siber güvenlik uzmanları, söz konusu modellerin sahiplerine, mümkün olan en kısa sürede güncel ve düzenli destek alan yeni modellere geçmelerini öneriyor. Bu adım, hem verilerin korunmasını sağlıyor hem de cihazın işlevselliğinin devamını garantiliyor.

