Vestel’de üst düzey atama

Küresel teknoloji şirketi vizyonuyla yurtdışı pazarlardaki varlığını her geçen gün daha da artıran Vestel, yeni yapılanmasında üst düzey değişikliklere gitti. Şirketin Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürlüğü görevine Duygu Badem Uylukçuoğlu getirildi.

Vestel’de üst düzey atama

Türkiye’nin üretim ve teknoloji alanlarındaki gelişimine öncülük eden markalardan olan Vestel’in üst düzey yönetiminde yeni atamalar gerçekleşti. Global pazarlarda büyümeyi ve şirket değerini maksimize etmeyi hedefleyen Vestel’in Pazarlama Genel Müdürlüğüne Duygu Badem Uylukçuoğlu getirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Duygu Badem Uylukçuoğlu lisans ve yüksek lisans eğitimini (MBA) Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra profesyonel iş hayatına 2010 yılında Vestel’de başladı. Vestel’in ilk MT programını birincilikle tamamladıktan sonra aynı yıl Vestel’de Pazarlama Uzmanı olarak görev alan Badem Uylukçuoğlu, 2012 yılında Pazarlama Yöneticiliği görevine getirildi. 2016-2019 yılları arasında Pazarlama Müdürü, 2019-2023 yılları arasıda ise Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Duygu Badem Uylukçuoğlu, 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren Vestel’in global marka açılımı stratejisi çerçevesinde iç ve dış pazarlarda marka yönetimi, ürün yönetimi ve endüstriyel tasarımdan sorumlu Pazarlama Genel Müdür’ü oldu.

Kaynak: İHA

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