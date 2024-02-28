Dolar, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Sabah saatlerinde 31.38810'u gören dolar/TL, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Son Güncelleme:
Dolar, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 31,1426'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 31,1630 seviyesinden işlem görüyor. Sabah saatlerinde 31.38810'u gören dolar/TL, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 31,1660 liradan, Euro 33,7420 liradan güne başladı. Dolar, sabah saatlerinde 31.38810 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Serbest piyasada 31,1640 liradan alınan dolar, 31,1660 liradan satılıyor. 33,7400 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 33,7420 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 31,1480 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 33,7680 lira olmuştu.

Etiketler
Dolar Euro Döviz Rekor
Son Güncelleme:
Sivas'ta son 3 yılda en çok tercih edilen sektörler açıklandı Son 3 yılda en çok tercih edilen sektörler açıklandı
TRT1'den Kuruluş Osman'a rakip dizi... Yeni dizi ATV'yi şaşkına çevirebilir TRT1'den Kuruluş Osman'a rakip dizi... Yeni dizi ATV'yi şaşkına çevirebilir
Her şeye ağlayan 3 burç... Doğuştan duygusal ve çok hassaslar Her şeye ağlayan 3 burç... Doğuştan duygusal ve çok hassaslar
Resmi Gazete'de yayımlandı: Dövizle ödeme yasağı kaldırıldı Dövizle ödeme yasağı kaldırıldı
ÇOK OKUNANLAR
'31 Mart akşamı büyük sürpriz olabilir' dedi, illeri tek tek saydı: '14 Mayıs'tan farklı' '31 Mart akşamı büyük sürpriz olabilir' dedi, illeri tek tek saydı: '14 Mayıs'tan farklı'
Altın için yeni yasaklar mı geliyor? 'Kuyumculara mesajlar gitmeye başlamış' Altın için yeni yasaklar mı geliyor? 'Kuyumculara mesajlar gitmeye başlamış'
Uzman isimler Doğu Anadolu Bölgesi'ni il il uyardı: 'Deprem bekleniyor' Uzman isimler Doğu Anadolu Bölgesi'ni il il uyardı: 'Deprem bekleniyor'
Ebru Gündeş evlendi: İlk paylaşımı dikkat çekti Ebru Gündeş evlendi: İlk paylaşımı dikkat çekti
Kış olmadan yaz geliyor: Hava sıcaklıkları yükseliyor! Kış olmadan yaz geliyor: Hava sıcaklıkları yükseliyor!