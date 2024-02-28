Dolar, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 31,1426'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 31,1630 seviyesinden işlem görüyor. Sabah saatlerinde 31.38810'u gören dolar/TL, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 31,1660 liradan, Euro 33,7420 liradan güne başladı. Dolar, sabah saatlerinde 31.38810 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Serbest piyasada 31,1640 liradan alınan dolar, 31,1660 liradan satılıyor. 33,7400 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 33,7420 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 31,1480 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 33,7680 lira olmuştu.