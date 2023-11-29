Verimli ve sürdürülebilir üretim yapmak isteyenler, 20-23 Aralık’taki zirvede buluşacak

Dünya genelindeki birçok şirket verimliliği artıracak üretim teknolojilerine odaklanırken ST Endüstri Zirveleri, iş dünyasını 20-23 Aralık’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde buluşturuyor.

Verimli ve sürdürülebilir üretim yapmak isteyenler, 20-23 Aralık’taki zirvede buluşacak

İş dünyasının dinamikleri, teknolojiyle birlikte baştan yazılıyor. Dünya genelindeki birçok şirket, verimliliği artıracak üretim teknolojilerine odaklanıyor. Bu yıl 20-23 Aralık’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek ST Endüstri Zirveleri ise robotik ve süreç yönetimini kapsayan uygulamalardan depolama ve enerji maliyetini düşüren çözümlere kadar üretimin içindeki tüm bileşenleri bir araya getirecek. Zirvede 250 şirket ve 300’den fazla konuşmacının sahne alacağı 7 farklı panelde şirketlerin kendi enerjisini üretirken alabilecekleri teşvikler, yeşil enerji üretimi, depreme dayanıklı binalar, sürdürülebilirlik gibi birçok konu konuşulacak.

Verimli ve sürdürülebilir üretim teknolojilerini 8 yıldır ziyaretçilerine sunan ST Endüstri Zirveleri’nde Robot Yatırımları, Endüstri 4.0 uygulamaları, Enerjisini Üreten Fabrikalar, Proses, Depolama Çözümleri ve Endüstride Binalarda Kazan ve Basınçlı Kap, Depreme Dayanıklı Binalar olmak üzere 7 farklı zirve düzenlenecek. Üretimde verimliliğini artırarak maliyetleri düşüren çözümlere yatırım yapan şirketler deneyimlerini anlatacak, stantlarda farklı sektörlerden uygulama örnekleri paylaşılacak.

Sergi alanında, çalışır haldeki robotlar yer alacak

Robotlarla insanların işbirlikleri, dijital dönüşüm uygulamalarının kazançları, akıllı depolar gibi konuların konuşulacağı Robot Yatırımları, Endüstri 4.0 Uygulamaları ve Depolama Çözümleri Zirvesi’nde dünyada ve Türkiye'de yapılan yatırımlar ele alınacak. İnsanlarla bir arada çalışabilen ve insanlar için çalışma koşullarının zor olduğu alanlarda değerlendirilen çeşitli robotlar, Robot Yatırımları Sergisi’nde ziyaretçilerin beğenisine çalışır halde sunulacak.

Fabrika ve işletmelerin enerji maliyetlerini ve fatura masraflarını düşürecek çözümlerin sunulacağı Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi’nde ise şirketlerin tasarruf için kendi enerjilerini üretebilecekleri alternatifler konuşulacak. Ayrıca, bu üretimler sırasında alabilecekleri teşvikler ve üretimin verimli tüketimi konularına yer verilecek.

Ücretsiz şekilde ziyaret edilebilecek

Proses sektörünün son yeniliklerine ve fabrikalardaki süreç yönetimlerine değinilecek olan Proses Zirvesi’nde proses otomasyonu, yönetimi, emniyeti ve bakımı konularında yatırım yapan şirketler, deneyimlerini anlatacak. Yanma ve yakıcıların en yüksek verimde değerlendirilmesine yönelik gelişmeleri ve sistemleri kullanan tesislerin tecrübelerini paylaşacağı Endüstride ve Binalarda Kazan ve Basınçlı Kap Zirvesi’nin de gerçekleştirileceği etkinlikler, çevrimiçi kayıt yapılmasının ardından ücretsiz şekilde 10.00 – 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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