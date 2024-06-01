Veriler ortaya koydu, uzmanlar açıkladı: Asgari ücrete zam yapılacak mı?

TÜRK-İŞ'in mayıs ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı, 18 bin 969 TL’ye yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaları kapsayan yoksulluk sınırı ise 61 bin 788 TL’ye çıktı. Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 24 bin 609 TL’ye yükseldi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

Tüm bu veriler ışığında yaşanan ekonomik kriz her geçen büyüme devam ederken, 17 bin 2 TL olan mevcut asgari ücretin artırılmasına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete temmuz ayında herhangi bir ara zammın gündemlerinde olmadığını söyledi.

UZMANLAR UYARDI

Bakan Işıkhan'ın açıklaması sonrası asgari ücrete zam olmayacağı gündemdeki yerini korurken, uzmanlar, temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmaması durumunda yaşanacak tehlikeye dikkat çekti.

"YAKIN TARİHİMİZN EN BÜYÜK ALIM GÜCÜ SIKINTISINA DÜŞECEK"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Temmuz ayında Asgari Ücrete zam yapılmaması durumunda: Yıl sonuna doğru, Alt Gelir Grubu, yakın tarihimizin en büyük alım gücü sıkıntısına düşecek. Alt Gelir grubu Finansal Okur Yazar olmamasının sonucunu yaşıyor maalesef" dedi.

"ÜCRETLERİN BÜYÜK BİR KISMI AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALIR"

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun ise, "Ülkemizde Asgari Ücret 17.000 TL, ortalama ücret 30.000 TL, Açlık sınırı 19.000 TL, Yoksulluk sınırı ise 61.800 TL’dir. 1 Temmuz’da Asgari ücret ve diğer ücretlerde artış olmaz ise 2024/Aralık ayında açlık ve yoksulluk sınırı iyimser tahmin ile açlık 24.000 TL, yoksulluk sınırı ise 76.000 TL olur! Ücretlerin büyük bir kısmı açlık sınırının altında kalır! Yüzde 90’ı yoksulluk sınırının altında kalır" ifadelerini kullandı.

"DURUM BÖYLE GÖRÜNECEK"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara ise, bir grafik paylaşarak, "Temmuz'da asgari ücrete zam yapılmazsa yılın kalanında durum böyle görünecek" dedi.

Kara'nın paylaştığı grafik şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem