Her şey sil baştan: Dolar/TL kurunda beklentiler değişti, tahminler aşağıya çekildi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) nette döviz alımlarıyla dolar/TL'de görülen yatay seyir ve TL'nin görece yüksek getirisi hem yabancı hem de yurt içi yatırımcılar için TL'nin cazibesini yüksek tutmaya devam etti.

Dolardaki yatay seyre karşılık TL'nin sunduğu güçlü getiri ile birlikte yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduatında yine aynı dönemde aralıksız düşüş görüldü. Nisan ortasından bu yana 11 milyar doların üzerinde düşüş kaydeden kıymetli maden ve döviz mevduatı 170,6 milyar dolara indi.

YIL SONU DOLAR KURU TAHMİNİ

Yaşanan gelişmeler sonrası Amerikan yatırım bankası JPMorgan, Türkiye'deki politika faizinin ve enflasyon oranının zirveye yaklaştığı konusundaki artan güveni vurgulayarak, dolar/TL paritesi için yıl sonu beklentisini 36 TL'den 35,5 TL'ye revize etti.

3. ÇEYREKTE SOĞUYACAK

Öte yandan JPMorgan, daha önce ilettiği bir notta Türkiye'de ekonominin 3. çeyrekte soğuyacağına işaret etmişti.

MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR KURU BEKLENTİSİ

Ayrıca Merkez Bankası'nın mayıs ayı tahminlerine göre, yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 40,01 TL iken, bu anket döneminde 38,78 TL olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem