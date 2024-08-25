Veliler ve Esnaf İsyanda: Okul Alışverişi Cep Yaktı!

Bu yıl bir hafta erkene alınan 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 9 Eylül’de başlıyor. Bu tarih anasınıfı ve birinci sınıf öğrencileri içinse 2 Eylül olarak belirlendi. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Eminönü Tahtakale'de alışveriş yoğunluğu başladı.

Alışverişe gelen veliler çocuklarının ihtiyacı olan çanta, defter, kalem kutusu, suluk ve daha pek çok okul malzemesi için mağazaları dolaşarak en uygun fiyatlı ürünleri aradı.

Esnaf ve vatandaş görüşlerini şöyle anlattı:

'HİÇ BİR ŞEY ALAMADIK'

"Fiyatlar şuan çok yüksek zaten hiç bir şey alamadık geziyoruz. Elimiz zaten boş. Biz başka şehirden geldik hem okul alışverişi hem de gezmek için şimdilik daha bir şey bulamadık. Fiyatlar önceki yıllara göre bayağı yüksek. Bizim maaşımız yüzde 20 arttı ama her şeye yüzde 100 zam geldi. Okul alışverişi yaptık makul olanı bulmaya çalıştık. Genelde çok pahalı tabii ki"

'HER SENE ÇANTA ALAN AİLE ŞİMDİ ALAMIYOR'

"İşler çok zayıf. Fiyatlardan dolayı bayağı zayıf. Nispeten hareketlenme var illa ki olacak ama beklediğimiz iş hacmi yok. Geçen sene de böyle idi. Geçen sene bu seneden kötü değil bu sene geçen seneden iyi değil. Bir dahaki sene ne olacak bilmiyoruz. Ama daha önceki yıllar daha iyiydi. İnsanların ekonomik sıkıntıları bayağı kötü ama işin içinde eğitim ve çocuk olunca anna, baba önceliği çocuklara veriyor. Dolayısıyla bir sıkıntı var. Her sene çanta alan aile şimdi alamıyor. Çocuğa ekonomiyi öğretiyorlar daha doğrusu şu an"

'BİN LİRAYA ÇANTA OLURSA GERİSİ NE OLUR ALLAH BİLİR'

"Almaya çalışıyoruz ama çok pahalı. 700 liraya, bin liraya çanta olursa gerisi ne olur artık Allah bilir. 7 tane torunum var. Dört tanesi okuyor. Allah yardım etsin çocukları olana. Hadi hediye alalım dedik çantalarını geri kalanları anneleri düşünecek. Bir tane çanta alabildik. 700 TL. Daha eksikleri bir sürü var. Üç çanta daha alacağım emekliyim"

'HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'

"İki çocuğumuz var ekonomik anlamda fena değiller ama yine de çocuk yapmıyorlar. İlk başta eğitimden dolayı. Düzgün bir eğitim sistemi olmadığından dolayı bu ülkeye çocuk yapılır mı diyorlar... Üzülüyor muyum? Evet çok üzülüyorum. Bir an önce seçim olmasını istiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Hiçbirine. Hiçbir vekile ve ülkeyi yönetenlere"

ESNAF: SATIŞ YOK

"İşler çok zayıf istediğimiz düzeyde satışlar yok. Bizim branşımız okul çantası pek değildir böyle bulunduruyoruz ama getirdiğimizden bu yana hiç kimse sormadı ya da fiyattan dolayı mı insanlar pek yanaşmıyor"

Kaynak: ANKA