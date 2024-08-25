Türkiye'nin En Saygın Bankasından Kritik Tahmin: Yıl Sonu Faizi Kaç Olacak?

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankanın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Ekonomik gidişatı yorumlayan Hakan Aran, sıkılaşmada henüz kredilerin büyümesindeki sınırın gevşemesini beklemediklerini ve bankaların bu süreci yönetebileceğini belirterek, 2024 yıl sonu için faiz tahminini açıkladı.

'YIL SONU YÜZDE 45'E İNDİRİLEBİLİR'

Hakan Aran, faiz indirim döngüsünün ne zaman başlayacağına dair şunları söyledi:

"Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısında Merkez Bankası'nın bir aksiyon almayacağını, sadece sözlü ve yazılı yönlendirmeyle izleyen dönemde faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vereceğini sanıyorum. Yıllık enflasyonun ve enflasyon eğiliminin politika faizi seviyesinin altında kalıcı olarak şekilleneceğinin net olarak görülmesiyle birlikte kasım ayından itibaren 250 baz puan seviyesinde faiz indirimleri için fırsat oluşacağı ve bu yılın sonunda politika faizinin yüzde 45'e, önümüzdeki yılın sonunda da yüzde 25'e indirilebileceği kanaatindeyim.

'ENFLASYON 2025 SONUNDA YÜZDE 20'YE DÜŞEBİLİR'

Bu, Türkiye'de enflasyonun kontrol altına alınması, sistemin işleyişi ve reel sektör üzerindeki yükün hafiflemesi gibi unsurlarla birleştiğinde 2026 yılına umutla bakmamızı sağlar. Enflasyonun da 2025 sonunda yüzde 20 civarına düşebileceğini öngörüyoruz. Bu, bizim için pek çok dengenin sağlanması açısından önemli. Bu yolculuk, Orta Vadeli Program (OVP) ve maliye politikasıyla destekleniyor. Türkiye'nin de sanırım bunu başarmaktan başka çaresi yok."

'AYLIK ENFLASYON YÜZDE 1 OLURSA HANEHALKI GÜVEN HİSSEDER'

İş Bankası Genel Müdürü Aran, enflasyonda hanehalkının hissettiği enflasyon ile piyasa beklentileri arasındaki makasa ilişkin de hanehalkının, baz etkisi devreden çıkıp da aylık enflasyon yüzde 1'ler seviyesine indiğinde ancak güven hissedeceğini, o nedenle hanehalkındaki beklentinin piyasa beklentilerine yakınsaması için aylık enflasyonun gerçek manada yüzde 1'li seviyelere, hatta yüzde 1'in altına inmesi gerektiğini söyledi.

Aran, okulların açılması, servis ücreti zamları, eğitim masrafları gibi nedenlerle eylül ayında bunun hissedilemeyeceğini ancak ekim ayından itibaren yakınsama olacağı düşüncesini dile getirdi.

Ekonomiye dair 2024 beklentilerini de paylaşan Aran, Türkiye'nin büyüme oranının yüzde 3,5, cari açığının 30 milyar dolar, işsizlik oranının yüzde 9-10 aralığında olmasını, TL'nin de yılı reel bazda değerlenme ile kapatmasını öngördüklerini belirtti.

Kaynak: AA