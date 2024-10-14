Ve Belli Oldu! Perşembe Öncesi İlk İpucu: Merkez Bankası Faiz İndirecek mi? İşte Yanıtı

Merkez Bankası faiz kararı Ekim ayı için belli oluyor. Geçtiğimiz ay da faizleri beklentiler doğrultusunda sabit bırakan TCMB’nin bu aydan itibaren faizleri indireceği konuşuluyordu. Ve piyasaların Merkez Bankası faiz kararı beklentisi belli oldu. Peki TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne olur? İşte o tahminler…

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Ve Belli Oldu! Perşembe Öncesi İlk İpucu: Merkez Bankası Faiz İndirecek mi? İşte Yanıtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı Ekim ayı için açıklanacak. Bu kapsamda 17 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ekim ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ve Belli Oldu! Perşembe Öncesi İlk İpucu: Merkez Bankası Faiz İndirecek mi? İşte Yanıtı - Resim : 1

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.

Ayrıca ekonomistlerden 5'i yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 7'si yüzde 47,5 olacağını öngördü.

MERKEZ BANKASI EKONOMİSTLERİNDEN SİNYAL

Ekim Ayı Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nde de faiz beklentileri değişmeyerek yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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