Zam Düşük Olsa da Asgari Ücreti Artıracak Formül: O Düzenleme Devreye Alınabilir… Bakan Işıkhan ‘Benzer Bir Atak Olursa’ Diyerek Anlattı

SİNEM ERYILMAZ

Son dakika haberi… Asgari ücret zammı ile milyonların geliri Ocak 2025’te yeniden değişecek. Bu yıl ara zam olmadan 17.002 TL alan asgari ücretliler ‘2025 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?’ sorularına yanıt arıyor? Aralık ayı başında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ise en önemli veri olarak enflasyonu masaya getirecek. 4 kez toplanacak komisyon son toplantısının ardından nihai kararı verecek.

BAKAN IŞIKHAN’DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde asgari ücret zammı için çalışmaların bu yıl daha erken başladığına dikkat çekmişti. Bakan Işıkhan son dakika asgari ücret için yaptığı açıklamada ise, “Geçen yıl aralık ayında nasıl bir yol izlediysek bu yıl da öyle bir yol izleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşımızın satın alma gücünü koruyacak, geliştirecek bir ücret seviyesinde olmasını ülkenin bir vatandaşı ve Bakanı olarak arzu ediyorum. Ancak bunu ben tek başına belirleyemiyorum. Çünkü işçi ve işverenin vereceği oranlar arasında bizim bir hakem rolümüz var. İnşallah hayırlı bir noktada anlaşılır. Aralık ayının belli bir tarihinde bir araya geleceğiz. Türk-İş geçen sene işçileri getirdi. Belki benzer bir atak olursa bu sene işçileri ağırlamaktan da mutluluk duyarız. Zaten işçiler bizim paydaşlarımız” dedi.

ASGARİ ÜCRET 2025 ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Maaş zamları konusunda ilk adım 2025 asgari ücret rakamı için atılacak. Yeni asgari ücreti belirlemede ise enflasyon rakamları masadaki en önemli gösterge olacak. Aralık ayı sonunda uzlaşma yolu ile belirlenecek asgari ücret zammı için en yeni hesap ise ortaya çıktı.

2024 asgari ücret zammı yüzde 49,11 olmuş net asgari ücret 17.002, brüt asgari ücret 20.002 TL’ye yükselmişti. Merkez Bankası’nın son Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise enflasyon için yıl sonu tahmini yükseldi ve yüzde 44,11 olduğu bildirildi. Bu rakam ile asgari ücret 2025 yılı için 24.502 liraya yükselebilir. Ancak masaya gelecek tüm göstergeler ışığında asgari ücrette psikolojik sınır 25 bin TL olarak öne çıkıyor.

“ÖNCEKİ DÖNEM ENFLASYON FARKI ALINMALI”

Peki uzmanlar asgari ücret tahminleri için hangi rakamları dile getiriyor. Ekonomist Muhammet Bayram Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamasında şunları dile getirdi:

“Olması gereken önceki dönemin enflasyon farkının alınması. Yaşam maliyetleri bir hayli arttı. Ama bölgesel asgari ücret gündeme gelseydi şu an İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde daha yüksek bir asgari ücret olurdu. Çünkü buralar ihracatçı olan şehirler.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE OLACAK?

Enflasyon beklentileri yıl sonunda yüzde 40 düzeylerinde. Ancak konuşulan bu rakamın yüzde 25-30 arasında artış olacağı yönünde. Ya da yüzde 17,5’lik beklenen enflasyona göre yapılması yönünde. Ama ben beklenen enflasyona göre yapılmasını beklemiyorum. Şu anda yüzde 17,5’lik bir artış yapılması asgari ücretlinin beklentisinin altında olur. Beklenen ve gerçekleşecek enflasyonun ortalaması yüzde 25-30 arasında. Gönül ister ki yüzde 40 olsun ama yapılan artışların ekonomiye bir miktar da olsa yansıması oluyor. Yıl sonunda asgari ücret görüşmeleri bir hayli çetin geçecek.

EN YAPICI FORMÜL VERGİ DÜZENLEMESİ

Asgari ücretliye bizzat gelirini artırmaktansa vergi düzenlemesi hükümet tarafından devreye alınabilir. Bununla birlikte vergilendirme dilimleri gözden geçirilebilir. Vergi dilimlerindeki düzenleme ile daha az ücret alanın daha az vergi vermesi sağlanabilir. O yüzde 40’lar seviyesinde zam yapıp işvereni de zorlamaktansa yüzde 25-30 artış yapılması, vergi dilimine daha geç girilmesi konusunda düzenleme yapılması daha doğru olacaktır.”